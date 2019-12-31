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Общество
Сюжет: Новый год — 2020

Канун Нового года. Что интересного ждет жителей Бишкека 31 декабря

До Нового года остались считанные часы. 24.kg расскажет, как интересно провести последний день 2019-го, куда сходить и что посмотреть.

Новый год — это прежде всего праздник для детей. Больше всего мероприятий приготовлено именно для них.

В 11.00 ребятишек ждут в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева на шоу-программу «Путешествие в космос», а затем спектакль «Приключения Актана и Акылай». В 13.00 зрители увидят шоу-программу на кыргызском языке «Малефисента биздин Жаңы жылда», а затем покажут тот же спектакль о приключениях Актана и Акылай на госязыке.

Детский утренник — главный атрибут Нового года. В 12.00 в ТРЦ «Бишкек Парк» покажут представление «Дед Мороз и потерянная сказка», будут и новогодние мастер-классы. В 13.00 вас ожидает специальная шоу-программа с Дедушкой Морозом и Снегурочкой в ТРЦ Asia Mall, а в 15.00 в развлекательном центре «Лунапарк» (ГУМ «Чынар, 5-й этаж). Новогодние персонажи ждут всех и в Sky Park ТРЦ «Ала-Арча».

В торговом центре «Дордой Плаза» можно посетить дом Санта-Клауса. Здесь можно со сказочным персонажем сфотографироваться, загадать желание и попросить подарок.

24.kg
Фото 24.kg. Домик Санта-Клауса в Бишкеке
На перекрестке улиц Киевской и Бейшеналиевой проходит новогодняя ярмарка, где вы можете купить подарок себе и родным.

В парке Победы имени Даира Асанова в 12.00 стартует велопробег «ВелоДедоМорозы». Участники нарядят велосипед, оденутся в костюмы Деда Мороза или Снегурочки, возьмут с собой мандарины и конфеты и проедутся по улицам Бишкека, чтобы поздравить детей с наступающим Новым годом.


В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева короткий рабочий день. До 15.00 вы можете ознакомиться с выставками «Древо жизни», «Симфония вечной жизни», ветеранов и студентов Художественного училища имени Семена Чуйкова, выставкой-конкурсом «От отходов к искусству».

Кинотеатры Бишкека будут работать до 18.00. С их афишей можно ознакомиться на сайтах или в кассах.

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По информации мэрии, народные гуляния с 10.00 ожидаются на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5», в жилом массиве «Мурас-Ордо» и парке «Молодежный».

Главное новогоднее событие 31 декабря начнется в 20.00 на центральной площади Ала-Тоо. Помимо салюта, здесь пройдет праздничный концерт с участием известных эстрадных исполнителей.

Напомним, что общественный транспорт будет работать до 2.00.
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