Пересмотр дела Текебаева. Боявшийся давления свидетель обвинения дал показания

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель гособвинения Суеркул Бакиров. Он бывший статс-секретарь Фонда по управлению госимуществом.

Свидетель дал показания: на основании декрета временного правительства от 20 мая 2010 года о национализации 49 процентов ЗАО «Альфа Телеком» Министерство госимущества инициировало общее собрание акционеров. Сразу собрать акционеров не представилось возможным, потому что Генпрокуратура не определила, какие именно акции должны принадлежать государству.

«Мы сами не знали, какие акции должны были принадлежать государству. Потом обратились в Генпрокуратуру. На 51 процент акций претендовала компания «Пенвелл». Азат Базаркулов был тогда внешним управляющим ЗАО «Альфа Телеком». Я не знаю Леонида Маевского и Алексея Модина», — сказал Суеркул Бакиров.

Он добавил, что Мингосимущества не рассматривало кандидатуру Алексея Модина на должность гендиректора ЗАО «Альфа Телеком».

Напомним, в июле 2017 года Суеркул Бакиров отказался явиться на процесс. В своей объяснительной на имя председательствующего Айбека Эрниса уулу он заявил, что опасается давления.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019 года направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.