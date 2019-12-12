Пересмотр дела Саляновой. Адвокат просит справедливого решения суда

В Верховном суде продолжается процесс по пересмотру уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Адвокаты настаивают на декриминализации в связи с вступлением в силу новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Адвокат Рабига Садыкова заявила, что уголовное дело политизировано и этому способствовал бывший президент Алмазбек Атамбаев.

«Сегодня на вас возложена ответственность, общественность пристально наблюдает за этим процессом. Дело Аиды Саляновой политически ангажировано и подлежит пересмотру, а в последующем она должна быть оправдана. Когда-нибудь мы уйдем на пенсию, а практика останется, и сегодня вы можете поменять эту практику и вернуть доверие к судебной системе. Уйдя в совещательную комнату, я прошу вас руководствоваться своими убеждениями на чувстве справедливости и удовлетворить ходатайство защиты», — сказала Рабига Садыкова.

Сама Аида Салянова заявила, что ни о каком ущербе государству не может быть и речи. По ее словам, дело политическое и это видно из показаний свидетелей.

«Адвокат один раз получает лицензию. Невозможно ее продлить, ее можно только возобновить. Лицензия восстанавливается на основании заявления человека, так было и с Алексеем Елисеевым. Таких дел в Минюсте много, и каждый день восстанавливается по 10 лицензий. Само уголовное дело возбуждено незаконно. Меня судили только потому, что Алексей Елисеев был приближенным к семье Бакиевых. Тогда получается, что те, кто был рядом с Атамбаевым, — тоже преступники», — сказала Аида Салянова.

Она добавила, что будущее без судебной реформы невозможно, а реформа не заключается в новых зданиях и зарплате. Она заключается в новом понимании.

«В идеале, конечно, всех, кто причастен к возбуждению уголовного дела, нужно привлечь к ответственности. Однако нужно быть реалистом — ни один следователь и прокурор не будут отвечать. История все рассудит. Я прошу вынести законное решение», — отметила Аида Салянова.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.