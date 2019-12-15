Неделя-24. Чем занимаются фирмы Хабибулы Абдукадыра и иск Матраимовых к СМИ

приговорили к 15 годам лишения свободы. Пятнадцать лет колонии усиленного режима получил и экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев. Бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева осудили на 7,5 лет лишения свободы.
на финишной прямой еще один громкий процесс — по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
Гособвинение просит признать Кубанычбека Кулматова виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также без права занимать госдолжность сроком на два года. Албеку Ибраимову по совокупности прокуратура попросила 20 лет с конфискацией имущества и запретить занимать госдолжность в течение трех лет.
совершил ДТП. Авария произошла 8 декабря примерно в 4.00 в Иссык-Атинском районе.
Водитель Mercedes-Benz врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. По некоторым данным, виновник ДТП — полковник милиции Максат Чойбеков. Он отказался пройти алкотест. Руководство МВД временно отстранило его от работы. Один из пострадавших в этой аварии умер.
ДТП произошло в Оренбургской области России. Столкнулись Toyota Previa (минивэн) и Mercedes-Benz Sprinter. Посольство Кыргызстана в РФ информирует о четырех погибших гражданах КР. Еще трое госпитализированы.
призвал дисциплинарную комиссию при Совете судей принять жесткие меры в отношении судей, нанесших удар по репутации всей судебной системы.
Следственная служба МВД в рамках досудебного производства по факту захвата заложников и массовых беспорядков в Кой-Таше бывшему главе государства и другим подозреваемым, в том числе двум депутатам Жогорку Кенеша, предписала пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Алмазбек Атамбаев проходить исследование у специалистов отказался. Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова психиатрическую экспертизу прошли.
В Жогорку Кенеше рассмотрели итоги госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа. Вердикт депутатского корпуса — в произошедшем виноват Алмазбек Атамбаев. Ему, кстати, вручено уведомление о подозрении в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа».
По окончании обсуждения приняли проект постановления. За проголосовал 91 депутат, против 2 — Ирина Карамушкина и Анвар Артыков.
А тем временем стало известно, что братья Матраимовы подали иск к трем изданиям — 24.kg, Kloop, «Азаттыку» и журналисту Али Токтакунову. Совокупный размер исковых претензий — 60 миллионов сомов. 19 декабря в Свердловском райсуде Бишкека начнется предварительное слушание.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».
Сеид Атамбаев о своем бизнесе
После шумихи вокруг обыска история несколько утихла. Однако разговоры о возможных льготах при работе компании в период президентства Алмазбека Атамбаева не утихают.
Журналист 24.kg побывал в «Автомаш-Энерго» и узнал, как и на каких условиях фирма работает сейчас. Подробнее в материале «Дело «Автомаш-Энерго». Сын Алмазбека Атамбаева о компании и помощи отца».
Еще раз об униженных, но исполняющих свой долг
О проблеме читайте в статье «Ни условий, ни зарплаты. Как выживают семейные врачи и медсестры».
Встречаем Новый год без лишних трат
Впереди новогодние праздники и, соответственно, застолье. Мы уже сейчас хватаемся за голову только от мысли, сколько предстоит потратить. Не спешите пить валерьянку. Есть несколько советов, которые помогут не только избежать ненужных трат, но и сэкономить. Читайте рекомендации в статье «Новый год. Как уложиться в бюджет и сэкономить».
Как офицер МВД покоряет мировой спорт
Кикбоксер Авазбек Аманбеков — главный претендент на звание спортсмена года в Кыргызстане. Он совершил почти невозможное: за месяц выиграл два чемпионата мира. Первый прошел в октябре в Боснии и Герцеговине, второй — в ноябре в Турции.
Как ему это удалось, кому он посвятил победы и с кем делится опытом, Авазбек Аманбеков рассказал журналисту. Подробнее в материале «Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу: Государство мои успехи не замечает».
Кой-Ташская хроника глазами госкомиссии
Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято членами госкомиссии. Оно, наконец, поступило в Жогорку Кенеш и вынесено на обсуждение депутатов.
24.kg изучило, к каким выводам пришли члены государственной комиссии. Читайте выводы в статье «Беспорядки в Кой-Таше. Что выяснила государственная комиссия».
Чем занимаются фирмы влиятельного клана
Громкое журналистское расследование о нарушениях на кыргызской таможне остается самой обсуждаемой темой. В СМИ указывают, что контрабандные грузы возит семья Хабибулы Абдукадыра.
У империи китайского бизнесмена есть несколько компаний, которые так или иначе связаны с бизнесом.
24.kg внимательно изучило, чем занимаются указанные фирмы влиятельного уйгурского клана, который выстроил подпольную империю грузоперевозок. Много интересного в статье «Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра».
Красивый футбол наших — надо смотреть!
В этом году национальная сборная Кыргызстана по футболу провела 11 матчей, в число которых входят игры в рамках Кубка Азии — 2019, квалификационные матчи чемпионата мира — 2022 и две товарищеские игры.
В свою копилку отечественные футболисты добавили 19 голов, зафиксировав несколько исторических событий, таких как первый хет-трик (три гола, забитые одним игроком за матч) и самое большое количество голов за одну игру.
24.kg решило вспомнить все забитые мячи национальной сборной в уходящем году. В материале «Ко Всемирному дню футбола. Все голы национальной сборной в 2019 году» много видео. Посмотрите обязательно. Вам понравится.
Ура, зимние каникулы! Где их можно провести
Дети и их родители уже отсчитывают последние дни второй учебной четверти, впереди длинные зимние каникулы. Многие планируют провести зимний отдых за рубежом.
В современном мире есть много способов сэкономить и получить удовольствие от путешествия. О том, где лучше отдыхать, когда нужно брать билеты и что делать, если вам отказано в визе, 24.kg рассказали турагенты Акылай Байызбекова и Жипара Алиева. Читайте рекомендации в материале «Как отдохнуть за границей недорого. Десять советов».
Скандал с феминале. Честное мнение чиновника
Скандал с феминале в музее ИЗО остается одной из самых обсуждаемых тем. Свое мнение решил высказать и первый заместитель руководителя аппарата правительства Болот Джунусов. Однако он подчеркнул, что выступает сугубо как гражданское лицо, а не в качестве чиновника. Несмотря на ремарку, Болот Джунусов весьма смело, но трезво оценил сложившуюся ситуацию. Его точку зрения стоит обязательно почитать. Она в материале «Болот Джунусов о скандале с феминале: Сила нации не в плетках перед женщиной».