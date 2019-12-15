Неделя-24. Чем занимаются фирмы Хабибулы Абдукадыра и иск Матраимовых к СМИ

Фото 24.kg. Фигуранты дела о модернизации столичной ТЭЦ В Свердловском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по громкому уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Бывшего премьер-министра Сапара Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы. Пятнадцать лет колонии усиленного режима получил и экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев. Бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева осудили на 7,5 лет лишения свободы.

Фото 24.kg. Суд по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова А в Ленинском районном суде на финишной прямой еще один громкий процесс — по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Гособвинение просит признать Кубанычбека Кулматова виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также без права занимать госдолжность сроком на два года. Албеку Ибраимову по совокупности прокуратура попросила 20 лет с конфискацией имущества и запретить занимать госдолжность в течение трех лет.

Фото собственных источников. ДТП с участием начальника Сокулукского РОВД На объездной дороге недалеко от столицы начальник Сокулукского РОВД совершил ДТП. Авария произошла 8 декабря примерно в 4.00 в Иссык-Атинском районе.

Водитель Mercedes-Benz врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. По некоторым данным, виновник ДТП — полковник милиции Максат Чойбеков. Он отказался пройти алкотест. Руководство МВД временно отстранило его от работы. Один из пострадавших в этой аварии умер.

Фото из интернета. ДТП в Оренбургской области России В этот же день страшное ДТП произошло в Оренбургской области России. Столкнулись Toyota Previa (минивэн) и Mercedes-Benz Sprinter. Посольство Кыргызстана в РФ информирует о четырех погибших гражданах КР. Еще трое госпитализированы.

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков на 95-летии судебной системы Судебная система страны отметила свое 95-летие. Президент поздравил представителей третьей ветви власти с юбилеем. Сооронбай Жээнбеков, несмотря на торжественность мероприятия, счел необходимым указать на недоработки. Он призвал дисциплинарную комиссию при Совете судей принять жесткие меры в отношении судей, нанесших удар по репутации всей судебной системы.

Следственная служба МВД в рамках досудебного производства по факту захвата заложников и массовых беспорядков в Кой-Таше бывшему главе государства и другим подозреваемым, в том числе двум депутатам Жогорку Кенеша, предписала пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Алмазбек Атамбаев проходить исследование у специалистов отказался. Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова психиатрическую экспертизу прошли.

В Жогорку Кенеше рассмотрели итоги госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа. Вердикт депутатского корпуса — в произошедшем виноват Алмазбек Атамбаев. Ему, кстати, вручено уведомление о подозрении в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа».

По окончании обсуждения приняли проект постановления. За проголосовал 91 депутат, против 2 — Ирина Карамушкина и Анвар Артыков.

А тем временем стало известно, что братья Матраимовы подали иск к трем изданиям — 24.kg, Kloop, «Азаттыку» и журналисту Али Токтакунову. Совокупный размер исковых претензий — 60 миллионов сомов. 19 декабря в Свердловском райсуде Бишкека начнется предварительное слушание.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Сеид Атамбаев о своем бизнесе

Фото 24.kg. Территория «Автомаш-Энерго» В конце октября в офис компании «Автомаш-Энерго» с обысками пришли представители Военной прокуратуры. В организации, которой руководит сын бывшего президента, сочли это попыткой рейдерского захвата.

После шумихи вокруг обыска история несколько утихла. Однако разговоры о возможных льготах при работе компании в период президентства Алмазбека Атамбаева не утихают.

Журналист 24.kg побывал в «Автомаш-Энерго» и узнал, как и на каких условиях фирма работает сейчас. Подробнее в материале «Дело «Автомаш-Энерго». Сын Алмазбека Атамбаева о компании и помощи отца».

Еще раз об униженных, но исполняющих свой долг

Фото из интернета

В Кыргызстане много лет говорят о развитии семейной медицины. Однако похвастать пока нечем. Нагрузка на врачей и медсестер колоссальная. При этом стимула нет. Одни обязанности, риски и ответственность. Отсюда острый дефицит кадров. Об удовлетворенности пациентов и речи нет. По республике сегодня не хватает 2 тысяч семейных врачей. Минздрав ежегодно выделяет лишь 150 бюджетных мест для ординаторов по направлению «врач общей практики».

О проблеме читайте в статье «Ни условий, ни зарплаты. Как выживают семейные врачи и медсестры».

Встречаем Новый год без лишних трат

Фото из интернета Скоро-скоро Новый год. Большинство уже прикидывает, что купить и чем порадовать самых близких и друзей.

Впереди новогодние праздники и, соответственно, застолье. Мы уже сейчас хватаемся за голову только от мысли, сколько предстоит потратить. Не спешите пить валерьянку. Есть несколько советов, которые помогут не только избежать ненужных трат, но и сэкономить. Читайте рекомендации в статье «Новый год. Как уложиться в бюджет и сэкономить».

Как офицер МВД покоряет мировой спорт

Фото 24.kg. Авазбек Аманбеков

Кикбоксер Авазбек Аманбеков — главный претендент на звание спортсмена года в Кыргызстане. Он совершил почти невозможное: за месяц выиграл два чемпионата мира. Первый прошел в октябре в Боснии и Герцеговине, второй — в ноябре в Турции.

Как ему это удалось, кому он посвятил победы и с кем делится опытом, Авазбек Аманбеков рассказал журналисту. Подробнее в материале «Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу: Государство мои успехи не замечает».

Кой-Ташская хроника глазами госкомиссии

Фото из интернета. События в Кой-Таше

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято членами госкомиссии. Оно, наконец, поступило в Жогорку Кенеш и вынесено на обсуждение депутатов.

24.kg изучило, к каким выводам пришли члены государственной комиссии. Читайте выводы в статье «Беспорядки в Кой-Таше. Что выяснила государственная комиссия».

Чем занимаются фирмы влиятельного клана

Фото Kloop. Семья Хабибулы Абдукадыра

Громкое журналистское расследование о нарушениях на кыргызской таможне остается самой обсуждаемой темой. В СМИ указывают, что контрабандные грузы возит семья Хабибулы Абдукадыра.

У империи китайского бизнесмена есть несколько компаний, которые так или иначе связаны с бизнесом.

24.kg внимательно изучило, чем занимаются указанные фирмы влиятельного уйгурского клана, который выстроил подпольную империю грузоперевозок. Много интересного в статье «Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра».

Красивый футбол наших — надо смотреть!

В этом году национальная сборная Кыргызстана по футболу провела 11 матчей, в число которых входят игры в рамках Кубка Азии — 2019, квалификационные матчи чемпионата мира — 2022 и две товарищеские игры.

В свою копилку отечественные футболисты добавили 19 голов, зафиксировав несколько исторических событий, таких как первый хет-трик (три гола, забитые одним игроком за матч) и самое большое количество голов за одну игру.

24.kg решило вспомнить все забитые мячи национальной сборной в уходящем году. В материале «Ко Всемирному дню футбола. Все голы национальной сборной в 2019 году» много видео. Посмотрите обязательно. Вам понравится.

Ура, зимние каникулы! Где их можно провести

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Дети и их родители уже отсчитывают последние дни второй учебной четверти, впереди длинные зимние каникулы. Многие планируют провести зимний отдых за рубежом.

В современном мире есть много способов сэкономить и получить удовольствие от путешествия. О том, где лучше отдыхать, когда нужно брать билеты и что делать, если вам отказано в визе, 24.kg рассказали турагенты Акылай Байызбекова и Жипара Алиева. Читайте рекомендации в материале «Как отдохнуть за границей недорого. Десять советов».

Скандал с феминале. Честное мнение чиновника

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Скандал с феминале в музее ИЗО остается одной из самых обсуждаемых тем. Свое мнение решил высказать и первый заместитель руководителя аппарата правительства Болот Джунусов. Однако он подчеркнул, что выступает сугубо как гражданское лицо, а не в качестве чиновника. Несмотря на ремарку, Болот Джунусов весьма смело, но трезво оценил сложившуюся ситуацию. Его точку зрения стоит обязательно почитать. Она в материале «Болот Джунусов о скандале с феминале: Сила нации не в плетках перед женщиной».