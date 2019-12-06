Дело энергетиков. Айбека Калиева приговорили к 15 годам

В Свердловском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по громкому уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Бывшего руководителя Национального энергохолдинга Айбека Калиева приговорили к 15 годам по совокупности.

Бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Экс-исполнительного директора группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлана Бримкулова и бывшего заместителя директора ОАО «Электрические станции» Жолдошбека Назарова приговорили к 2,6 года лишения свободы каждого, с учетом отбытого наказания в СИЗО ГКНБ суд постановил освободить их в зале суда.

Напомним, прокуратура просила приговорить их к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, лишить всех подсудимых классных чинов и наград, взыскать материальный ущерб в пользу государства 5 миллиардов 439 миллионов 527 тысяч 482 сома.

Айбека Калиева гособвинение просило приговорить к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Гособвинение просит суд лишить почетной грамоты Кыргызской Республики и медали «Данк».