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Общество

Кыргызстанка в эфире «Пусть говорят» нашла мать, она живет отшельницей в лесу

В эфире «Пусть говорят» кыргызстанка нашла мать. Она 25 лет живет отшельницей в Подмосковном лесу. Программа вышла накануне.

Жительница Нарынской области Мавлюда Тохтакунова искала мать 30 лет. В конце ноября она увидела передачу про отшельницу из подмосковного леса и опознала в ней маму. Тесты ДНК, родственники Мавлюды подтвердили родство, но мать так и не признала дочь.

Момент встречи дочери с матерью на 40-й минуте:

Ранее в передаче выяснилось, что Марина, так представляется отшельница, убежала из Армении в 1988 году после землетрясения в Спитаке, тогда на ее глазах погибла мать.

«Марина много лет скиталась по городам и селам в поисках пристанища, пока не обрела его в лесной чаще недалеко от Москвы. Теперь рядом с ней дюжина собак. Она проводит все время в лесной лачуге», — отметил ведущий передачи Дмитрий Борисов.

Тогда же выяснилось, что отшельницу зовут Азнив Нарсисян, в Армении у нее живут брат и сестра. Они много лет считали ее умершей.

После эфира нашлись другие родственники, только уже из Кыргызстана. По их словам, в 1988 году Марина приехала в Кыргызстан, где познакомилась со своим будущим мужем Бахтияром Тохтакуновым.

В браке, по словам Марины, они прожили два или три года. Она сказала, что ушла от мужа, потому что он пил и бил ее. Тогда же она призналась, что в браке у нее родилась дочь. На первой передаче Марина говорила, что детей у нее нет, и называла ими собак, которые живут вместе с ней.

Но когда дочь Мавлюда зашла в студию, женщина ее не узнала и не проявила никаких эмоций.

«Мама, вспомни меня, я искала тебя 30 лет. Прошу, больше не оставляй меня», — заплакала и обняла она найденную мать.

На вопрос ведущего, поедет ли Марина-Азнив к дочери и внукам, она ответила отрицательно.
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