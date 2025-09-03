Упростить получение паспорта некоторыми детьми до 16 лет предлагает Минюст

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение изменения в Закон «О внешней миграции». Они касаются процедуры выдачи паспортов детям до 16 лет.

В ведомстве предлагают внести поправку в документ, которая сформулирована так: «Оформление общегражданского паспорта на гражданина, не достигшего 16 лет, производится на основании ходатайства одного из родителей или законного представителя».

При отсутствии ходатайства родителя оформление общегражданского паспорта производится на основании решения суда. В ходатайстве указываются сведения о гражданине, не достигшем 16 лет, а также об отсутствии обстоятельств, ограничивающих в соответствии с настоящим законом право на выезд из КР, предлагают юристы.

Сейчас действующая норма статьи 43 Закона «О внешней миграции» требует согласия обоих родителей на получение ребенком паспорта, это зачастую создает трудности, считают в министерстве.

При этом, если один из родителей живет за границей, не участвует в воспитании или его местонахождение неизвестно, семьи вынуждены обращаться в суд, тратя время и деньги. Это приводит к задержкам в получении паспортов, ограничивая детей в доступе к образованию, лечению за границей, спортивным или культурным мероприятиям.

В первую очередь проблема затрагивает неполные семьи и социально уязвимые категории кыргызстанцев. Без паспорта подростки не могут поступить в вузы, выехать за границу или получить внутренние услуги, требующие удостоверения личности. Действующие нормы, несмотря на их законность, создают бюрократические барьеры, противоречащие принципу защиты прав детей, закрепленному в Конституции и Конвенции о правах ребенка, отметили разработчики.