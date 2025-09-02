09:48
Общество

Много разводов. В КР готовят учебные программы для молодых семей и родителей

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагает утвердить положение о разработке и проведении учебных программ и курсов для молодых семей и родителей. Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Поддержка молодых семей является одним из важных приоритетов государственной политики, ведь именно они испытывают значительные трудности в процессе становления и жизнедеятельности. Молодые семьи сталкиваются с различными проблемами, такими как материальная обеспеченность, жилье и трудоустройство, адаптация молодых супругов друг к другу, новой ситуации (смене ролей, стереотипов и стилей поведения) и новым родственникам. Также их волнуют социально-бытовые проблемы, стабильность современной семьи, семейного воспитания. Только 15,7 процента молодежи чувствуют поддержку государства в воспитании детей», — говорится в справке-обосновании.

По данным ведомства, на 31,8 процента выросло количество разводов в Кыргызстане в 2021 году по сравнению с 2020-м. Было зарегистрировано 12 тысяч 37 разводов, это наибольшее число за последние 11 лет.

С начала 2025 года в Кыргызстане фактов семейного насилия стало больше на 35 процентов. Такие цифры содержатся в материалах, размещенных на портале открытых данных.

В электронном журнале учета деятельности органов внутренних дел зафиксировано 10 тысяч 164 случая домашнего насилия. Это на 2 тысячи 631 факт больше, чем за аналогичный период 2024-го. В прошлом году таких фактов было 7 тысяч 533.

Сотрудниками милиции выдано 8 тысяч 5 временных охранных ордеров, из них 6 тысяч 749 в отношении лиц, совершивших домашнее насилие.Только половина респондентов (53,3 процента) считают себя в безопасности дома. 4,8 процента отметили, что сталкиваются с насилием дома.

Молодые семьи не всегда могут решить подобные проблемы и вызовы собственными усилиями и даже призвав на помощь ближайших родственников, друзей, знакомых. К сожалению, не всем доступна возможность обращения к квалифицированным специалистам (социальным работникам, психологам, медицинским работникам) в силу различных причин.

Поэтому важно, чтобы государство оказывало поддержку и содействие, создавало условия для молодых семей.

Положение о разработке и проведении учебных программ и курсов для молодых семей и родителей позволит решить некоторые трудности, полагают в Минтруда.

50 семейных пар будут обучаться в Бишкеке. Курс будет проходить с привлечением экспертов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341794/
просмотров: 312
