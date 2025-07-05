Австрия стала первой страной в Европейском союзе, которая приостанавливает воссоединение семей для лиц, получивших статус беженца. Федеральное правительство приостановило воссоединение семей для лиц, ищущих убежища, и лиц, которым уже предоставлена ​​защита на шесть месяцев, сообщает газета Heute.

Несколько стран ЕС рассматривают возможность приостановки или ужесточения правил, позволяющих людям, которые не могут безопасно вернуться на родину, привозить с собой свои семьи. Но пока ни одна страна блока не ввела полный запрет.

Отметим, что Австрия анонсировала инициативу еще в марте.

Министр по вопросам интеграции Клаудия Плакольм заявила, что правительство внесет изменения в законодательство, которые позволят Министерству внутренних дел издавать указы о приостановке воссоединения семей. Совет министров страны уже одобрил решение.