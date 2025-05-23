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Общество

Кыргызстан присоединился к Международной декларации о защите семьи

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров принял участие в официальной церемонии подписания Международной декларации о защите и поддержке института семьи.

Документ стал ключевым итогом Международного форума по вопросам семьи, прошедшего с участием высокопоставленных лиц, экспертов и представителей международных организаций.

Декларация направлена на объединение усилий стран для защиты традиционных семейных ценностей, укрепления института брака, обеспечения благополучия будущих поколений и устойчивого демографического развития.

В последующем этот документ планируется представить в качестве проектной резолюции в международные организации, включая Организацию Объединенных Наций.

Форум, на котором прошла церемония подписания, посвящен обсуждению глобальных вызовов, с которыми сталкиваются современные семьи, и поиску совместных решений по обеспечению их устойчивости.

Минтруда
Фото Минтруда. Международный форум

Участники подчеркнули важность создания общей платформы для обмена опытом и выработки подходов к расширению возможностей семей, защите их прав и роли в обществе.

Также в ходе мероприятия поднимались темы международного сотрудничества в социальной политике, поддержки родительства, демографической устойчивости, защиты детей и адаптации семей к миграционным и экономическим изменениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330121/
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