В Кыргызстане отметят День семьи, любви и верности

6—8 июля в трех городах Кыргызстана отметят День семьи, любви и верности. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Семейные пары, прожившие в браке более 25 лет, получат медали «За любовь и верность», грамоты и традиционные для этого праздника цветы — ромашки.

В этом году награды получит 31 супружеская пара из Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Чолпон-Аты, Канта и Каракола. Особого внимания будут удостоены супруги, которые прожили в браке более 60 лет. В Бишкеке для виновников торжества выступит архиерейский хор Бишкекской и Кыргызстанской епархии, солисты Кыргызского национального театра оперы и балета имени Малдыбаева.

Расписание мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности в Кыргызстане:

— 6 июля, Бишкек, 12.00, конференц-зал Бишкекской и Кыргызстанской епархии (проспект Жибек Жолу, 497);

— 8 июля, Кант, 14.00, Чуйская областная библиотека (улица Маликова, 5);

— 8 июля, Ош, 18.00, Летний театр, парк имени Токтогула Сатылганова.

День семьи, любви и верности отмечается в России и российскими соотечественниками во всем мире ежегодно 8 июля в день памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Символом праздника стала ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и «февроньки» — открытки с изображением ромашек или других символов семьи.