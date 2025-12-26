В третьем квартале 2025 года в Кыргызстане более 800 детей обрели семьи

В третьем квартале 2025 года Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщило о значительных результатах работы с детьми, оставшимися без родительской опеки. Согласно итогам квартала, 492 ребенка переданы под опеку, 370 — в национальное усыновление, а 2 — иностранцам.

Все семьи, принявшие детей, проходят обязательную регистрацию и находятся под постоянным контролем органов опеки, обеспечивая надлежащий уход, воспитание и защиту их прав.

Напомним, усыновление и передача детей под опеку регулируются законодательством Кыргызской Республики о детях, а также положениями о передаче детей гражданам страны и иностранцам.

Эти меры направлены на создание безопасной и поддерживающей среды для детей, оставшихся без родительской опеки, и укрепление институтов семейного устройства в стране.