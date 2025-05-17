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Власть

Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Мигрантам необходимо запретить получать гражданство России на основании трудовой визы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Он отметил, что ужесточение миграционной политики не стоит рассматривать как «дискриминацию». Сергей Аксенов предложил ужесточить миграционную политику России, в частности запретить мигрантам привозить семьи в страну.

По его мнению, следует исключить возможность получения мигрантами российского гражданства на основании трудовой визы.

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — написал он.

Глава Крыма считает, что на законодательном уровне должны «жестко» пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов. «А для мигрантов, нарушивших закон, путь только один — выдворение за пределы России», — добавил он.

Глава Крыма уточнил, что уже поручил подготовить нормативные документы для внесения в Госдуму.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже выступил с инициативой запретить сезонным рабочим-мигрантам привозить в Россию свои семьи. А группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну.

Напомним, в последнее время в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Например, Госдума одобрила сразу несколько законопроектов, касающихся российской миграционной политики. Ужесточение миграционной политики в РФ последовало после теракта в «Крокус Сити Холле».
Ссылка: https://24.kg/vlast/329410/
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