Дело энергетиков. Осмонбек Артыкбаев о том, как снизили цену модернизации ТЭЦ

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Свое выступление завершил бывший премьер-министр Сапар Исаков. К прениям преступили экс-глава Минэнерго и его адвокаты.

Осмонбек Артыкбаев рассказал о своей встрече с депутатом парламента Китая Джан Сином во время празднования открытия подстанции «Датка». Он заявил, что всегда ставил интересы государства выше личных. При этом экс-министр энергетики настаивает, что подрядчик для модернизации ТЭЦ был выбран до его назначения. Рассказал бывший чиновник и подробностях встречи с депутатом парламента Китая Джан Сином.

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«Президент бывший дал устное поручение: я не могу принять вас лично, но министр энергетики примет вас. Я встретился с ним. Но это была официальная встреча в знак благодарности от имени президента. Поэтому я обратился к энергетикам о необходимости воспользоваться моментом. Энергетики передо мной поставили ряд задач. Они попросили, чтобы я еще раз поднял вопрос по цене. При встрече с Джан Сином я говорил, что энергетики просят снизить цену. Он снизил цену с $395 до $386 миллионов», — рассказал Осмонбек Артыкбаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.