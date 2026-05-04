Общество

Юношеская сборная Кыргызстана по хоккею завоевала серебро Кубка Азии

На льду «Номад Арены» завершился захватывающий финал Кубка Азии по хоккею (2026 IIHF U18 Asia Cup). В решающем противостоянии за золото встретились сборные Кыргызстана и Узбекистана. Матч завершился в пользу гостей со счетом 3:2.

Сообщается, что это была игра равных соперников, полная самоотдачи и спортивного азарта.

«Наши хоккеисты до последней минуты боролись за каждый сантиметр льда, показав невероятную волю к победе и мастерство, достойное финала международного уровня. Несмотря на минимальное преимущество соперника, сборная Кыргызстана продемонстрировала хоккей высокого класса, который никого не оставил равнодушным.

По итогам турнира наша команда заслуженно берет серебряные медали. Для «звезд нового поколения» этот результат — большой успех и важный шаг в их профессиональной карьере. Серебро Кубка Азии подтверждает, что в Кыргызстане растет талантливая молодежь, способная на равных конкурировать с сильнейшими командами региона», — сообщают в Федерации хоккея КР.
