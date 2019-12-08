Мэрия города Оша завершила проверку законности действий Руслана Матраимова, который ранее оградил участок муниципальной земли вокруг своего дома.

Как сообщили в местном муниципалитете, комиссия выявила, что брат бывшего зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова незаконно огородил муниципальную землю.

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«По итогам проверки выяснилось, что Руслан Матраимов незаконно огородил земельный участок позади детского образовательного центра «Келечек». Сейчас этот участок открыт. Помимо этого незаконно была перегорожена дорога, ведущая к детскому центру. В связи с этим управление архитектуры вынесло предупреждение. Владелец дома обещает открыть перекрытую дорогу в ближайшее время», — сообщили журналистам в мэрии Оша.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов рассказал, что участок возле городского управления образования Оша был куплен в бытность мэром Жанторо Сатыбалдиева на аукционе за 119 тысяч сомов. По его словам, у них имеются документы на прилегающие участки.

Напомним, 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова видео для сюжета о незаконном перекрытии дороги. В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры.