Исполнитель из Кыргызстана споет в финале международного конкурса «Романсиада»

Исполнитель из Кыргызстана Жанарбай уулу Миран споет в финале XXIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», который состоится 8 декабря в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По итогам девяти отборочных этапов конкурса, в которых участвовали более 500 исполнителей из разных стран мира, в финал вышли 12 лучших молодых исполнителей русского романса из России, Македонии, Казахстана, Китая, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.

Кыргызстан представит уроженец Нарынской области, студент 5-го курса Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Жанарбай уулу Миран, который является победителем «Среднеазиатской Романсиады».

Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Афиша концерта

Конкурсантам предстоит исполнить классический, современный и салонный романсы.

Еще один лауреат «Среднеазиатской Романсиады» из Кыргызстана Роман Чеснов приглашен для участия в гала-концерте конкурса.