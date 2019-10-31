Определились топ-10 команд хакатона SanaripThon, прошедшего в Бишкеке

В Бишкеке прошел большой хакатон SanaripThon. Определены лучшие команды.

Из 55 поданных командных заявок на SanaripThon прошли 32 команды, которые в течение трех дней работали над идеями для решения проблем цифрового гражданства в Кыргызстане.

Командам помогали более 20 зарубежных и местных менторов, которые делились опытом, знаниями и навыками.

После презентаций судьи отобрали 10 лучших команд для участия в «учебном лагере», где они при поддержке наставников продолжат работу, чтобы превратить свои идеи в реалистичное проектное предложение.

Команды, прошедшие на следующий этап: My Data, Mad Aliens-2, VLAIMI, Smart Citizen, Kloop Media, LIR, Lek-Info, Sanarip Bilim, IDC, Sanarip ID.

Общий инвестиционный фонд SanaripThon составляет $41 тысячу.

Мероприятие организовано Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики совместно c общественным фондом «Гражданская инициатива интернет-политики», фондами «СекДев» и «Сорос — Кыргызстан», а также Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке.

24.kg является информационным партнером мероприятия.