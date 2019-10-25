Итоги конкурса. Как видит коррупцию молодежь Кыргызстана

Генеральная прокуратура Кыргызстана провела первый этап международного конкурса «Вместе против коррупции!». Об этом сообщили в ведомстве.
Конкурсанты 14-35 лет должны были подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов.
Составом жюри из поступивших 472 плакатов и 184 видеороликов отобраны лучшие.
Работы победителей отправят для рассмотрения международного жюри.
Первое место у Эртая Искакова, второе — у Эрлана Абдурахманова, третье заняла Ситора Дададжанова.
Первое место в номинации «Видеоролик» занял Адылбек Нышанов.