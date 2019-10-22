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Общество

Присоединяйтесь к географическому диктанту. Кыргызстанцы примут участие в акции

В России и за рубежом 27 октября состоится географический диктант Русского географического общества. Об этом сообщается на сайте РГО.

По его данным, масштабную международную просветительскую акцию, инициатором которой является президент РФ Владимир Путин, проводят пятый раз.

Диктант пройдет очно, на специально организованных площадках, и онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru.

Задание состоит из 40 вопросов, разделенных на две части. Они различаются по степени сложности. Первая часть упрощенного уровня из 10 вопросов, так называемый географический ликбез, составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая — из 30 вопросов — потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

rgo.ru
Фото rgo.ru
Географический диктант проводят с целью популяризации географических знаний. В 2017 году акция стала международной. В 2018-м диктант написали в 97 странах мира, приветствие его участникам направил с орбиты Международной космической станции российский космонавт Сергей Прокопьев.

В Бишкеке акция пройдет по адресу: улица Туголбай Ата, 1а (отель «Горы Азии-1») в 12.00. Регистрация до 25 октября по телефону 0703003143.
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