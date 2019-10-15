Кыргызстанки заняли призовые места на международном творческом конкурсе в Сочи

Кыргызстанки заняли первое место на II Международном конкурсе-фестивале искусства и творчества

«Гранд-Сочи», прошедшем 10-14 октября. Об этом 24.kg сообщила руководитель шоу-балета «Вспышка» Татьяна Бочкала.

По ее данным, участницы из КР выступали в двух номинациях. Номер с национальным танцем занял первое место, а с эстрадным — второе.

«Жюри не осталось равнодушным к нашему национальному танцу. Им очень понравились костюмы и, как они объяснили, необычные движения рук. Было приятно представлять страну на таком масштабном конкурсе и ознакомить с нашими танцами россиян», — отметила Татьяна Бочкала.