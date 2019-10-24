Хакатон SanaripThon. 32 команды борются за грант в $20 тысяч

В Бишкеке проходит SanaripThon в формате хакатона — будущее цифрового гражданства Кыргызстана.

Из поданных 55 заявок отбор прошли 32 команды, которые в течение трех дней соревнуются в создании уникальных практических решений, направленных на решение одной из трех проблем цифрового гражданства в Кыргызстане.

Цель SanaripThon в режиме нон-стоп превратить инновационные идеи в практические решения, направленные на обеспечение участия граждан в цифровой трансформации государства.

SanaripThon — это только начало. Победители хакатона будут приглашены в буткэмп (учебный лагерь), где они будут работать с менторами, чтобы превратить свои идеи в реалистичное проектное предложение.

По итогам буткэмпа победители получат инвестиционный грант в размере до $20 тысяч, чтобы воплотить свою идею в жизнь. Общий инвестиционный фонд составляет $41 тысячу.

Мероприятие организовано Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики совместно c общественным фондом «Гражданская инициатива интернет-политики», Фондом «СекДев», Фондом «Сорос-Кыргызстан» и программным офисом ОБСЕ в Бишкеке.

24.kg является информационным партнером мероприятия.