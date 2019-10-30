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Общество

Таланты кыргызстанцев на фестивале военной песни «Катюша» оценит Николай Басков

Кыргызстанцы Рустам Русланов и Зульфия Мейзер примут участие в 14-м Всероссийском фестивале-конкурсе народного творчества воинов Вооруженных сил РФ, ветеранов военной службы и членов их семей «Катюша». Об этом сообщила пресс-служба Центрального дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе.

Солисты эстрадно-фольклорного ансамбля Центрального дома Вооруженных сил Кыргызстана выступят в номинации «Виват, Победа!».

В конкурсе участвуют вокалисты из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

В жюри «Катюши» традиционно входят как руководители Министерства обороны РФ, так и звезды российской эстрады. В этом году оценивать творчество военных исполнителей будет народный артист России Николай Басков.

В ЦДРА имени М.В.Фрунзе 5-7 ноября пройдет прослушивание полуфиналистов. Победители и призеры в номинациях и обладатель Гран-при определятся 8 ноября, в финале фестиваля.
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