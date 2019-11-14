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Общество

Объявлены лауреаты премии «Содружество дебютов». Среди них и кыргызстанец

Международное жюри объявило лауреатов молодежной премии СНГ «Содружество дебютов». Об этом сообщила пресс-служба Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран — участниц СНГ.

По ее данным, это восемь молодых специалистов (до 35 лет) — деятелей культуры государств Содружества, чьи творческие достижения стали заметным вкладом в развитие и популяризацию разных видов искусства. Премия присуждалась по итогам 2018-го, который был провозглашен в СНГ Годом культуры.

На соискание премии выдвинуто 26 номинантов из восьми стран.

Лауреатом премии стал ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Нуржигит Асанов.

Торжественная церемония вручения наград обладателям премии состоится 9 декабря в культурной столице СНГ — 2019 Бресте.
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