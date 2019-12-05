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Общество

Землю с братских могил солдат Великой Отечественной из Бишкека отправят в Москву

На братском кладбище «Кызыл-Аскер» состоялась церемония передачи гильзы с землей с шести братских могил воинов Великой Отечественной войны, погибших в госпиталях Киргизской ССР. Гильзы отправят в Москву, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, официальная передача прошла в рамках проекта Министерства обороны России «Дорога памяти» по увековечиванию памяти участников ВОВ, погибших или пропавших без вести на фронте.

Как отмечается, на всех братских захоронениях сегодня — в день начала битвы под Москвой — проходят торжественные церемонии по забору земли, которую в гильзах привезут в Бишкек.
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