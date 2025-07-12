В КР отметили 84-ю годовщину образования Панфиловской дивизии

В Балыкчинском гарнизоне 12 июля состоялись торжественные мероприятия, посвященные 84-й годовщине образования знаменитой и легендарной 8-й гвардейской мотострелковой Режицкой, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

В мероприятии принял участие министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов. Он напомнил, что 9 мая 2025 года кыргызский народ, как и большинство народов бывшего СССР, торжественно отметил 80-летие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 −1945 годов.

«И особое место в истории нашего государства и народа занимает знаменитая и прославленная 8-я гвардейская Панфиловская дивизия, покрывшая себя неувядаемой славой в битве под, тогда еще нашей общей столицей — Москвой. Их беспримерное мужество, отвага и героизм, готовность к самопожертвованию во имя нашего светлого будущего стали примером для всех воинов Великой Отечественной», — добавил он.

Министр рассказал, что около 360 тысяч кыргызстанцев, а это практически каждый четвертый житель нашей республики, ушли на фронт Великой Отечественной, более 90 тысяч из них погибли в годы войны, половина участников получили боевые награды за проявленный на полях сражений героизм и мужество, в том числе 74 кыргызстанца стали Героями Советского Союза, 26 наших соотечественников стали полными кавалерами ордена «СЛАВЫ».

Памятным и знаковым событием стало вручение министром обороны Боевого знамени 23-й гвардейской Краснознаменной мотострелковой бригаде имени 28 героев Панфиловцев. Эта бригада, сформированная в эпоху независимости Кыргызстана, стала правопреемником знаменитого 23-го гвардейского полка дивизии. Именно в этом полку служили 28 героев панфиловцев, которые во главе с политруком Клочковым приняли тот знаменитый бой против армады немецких танков. Все они погибли, но враг не прошел, а их бессмертный подвиг сохранится на века у нашего народа как символ беспримерного мужества, отваги, патриотизма и готовности к самопожертвованию.

В праздничном мероприятии принял участие личный состав Панфиловской дивизии, представитель центральных аппаратов Минобороны и Генштаба ВС КР, жители, молодежь и подрастающее поколение города Балыкчи.

По завершении своего выступления министр обороны Кыргызской Республики наградил наиболее отличившихся военнослужащих ведомственными наградами.

После митинга гости и приглашенные ознакомились с современной техникой и вооружением, а также ознакомились с выездной экспедицией исторического музея имени Ивана Панфилова.