Память, ожившая под солнцем Кыргызстана: как снимают фильм о подвиге героя Ржева

Под палящим солнцем Кыргызстана, в живописной местности Татыр, время словно повернулось вспять. Среди холмов и выжженной травы раздаются резкие команды: «Камера, мотор! Сцена первая! Массовка, ваш выход!». Здесь, посреди поля, российская кинокомпания «Реверсия» и Фонд «Память побед» творят магию кино, возвращая к жизни историю великого подвига. На съемочной площадке фильма «Возвращение Мендыша» побывала редакция 24.kg.

Герой, вернувшийся домой

Это не просто кино. Это дань памяти Мендышу Омуралиеву — простому кыргызскому парню, ставшему символом мужества для целых народов. В 1942 году, в самом пекле Ржевской битвы, которую историки назовут «мясорубкой», он погиб. Свой последний бой он принял с гранатами в руках, ценой жизни дав товарищам шанс выжить.

Семья получила похоронку, и на долгие десятилетия его имя осталось в списках безвозвратно ушедших на фронт. Но история Мендыша получила невероятное продолжение. В 2013 году поисковый отряд подо Ржевом обнаружил его останки. Спустя 74 года герой вернулся на родину, в Таласскую область, где был предан земле со всеми воинскими почестями.

«Возвращение останков Мендыша стало знаковым событием не только для Кыргызстана, но и для России. Это живое напоминание о подвиге многонациональной Советской Армии», — делится генеральный продюсер фильма Людмила Кукоба.

Фото 24.kg. Людмила Кукоба

От реальной истории к фантастическому сюжету

Именно эта пронзительная история легла в основу двух фильмов. Один — документальный, «Спасти от забвения», точно следующий фактам. Другой — художественный, «Возвращение Мендыша», который создатели описывают как молодежное фэнтези.

«В художественном воплощении Мендыш — это собирательный образ всех кыргызских бойцов, павших под Ржевом», — объясняет Людмила Кукоба.

Идейным вдохновителем проекта стала экс-посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат, которая и рассказала кинематографистам историю героя.

Сюжет картины интригует: современный российский подросток Саша Устинов (Михаил Медалин, известный как Гуфи), далекий от истории и подвигов предков, оказывается втянут в прошлое. Его дедушка и бабушка — поисковики, которые и находят останки Мендыша. Это событие мистическим образом связывает двух парней из разных эпох. Создатели называют фильм духовным продолжением культовой дилогии «Мы из будущего», обещая порадовать поклонников новой захватывающей историей.

Магия кино на земле Манаса

На съемочной площадке кипит жизнь. Около двухсот человек — съемочная группа, артисты, массовка — работают как единый организм. Роль Мендыша Омуралиева после долгого кастинга на «Мосфильме» досталась талантливому кыргызскому актеру Кымбатбеку Алимжанову. Скромный в жизни, перед камерой он преображается, и его профессиональная игра срывает овации даже на репетициях.

Особого восхищения заслуживает массовка. Старики, молодежь и даже дети, одетые в исторические костюмы, стойко переносят жару, органично вживаясь в свои роли. Они — живая декорация, без которой невозможно было бы передать дух эпохи.

Проект получил мощную поддержку на государственном уровне. Как отметил присутствовавший на съемках заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Союзбек Надырбеков, картину патронирует зампредседателя кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«Через такие картины мы доносим до подрастающего поколения правильную идеологию: нужно знать свою историю и помнить, кем были наши предки», — подчеркнул он.

Съемки уже прошли в России и Беларуси. Кыргызстанский этап охватит также Суусамырскую долину и Талас. Осенью зрителей в Бишкеке и на родине героя, в Таласе, ждут большие премьеры. Производители фильма — российская кинокомпания «Реверсия» и Фонд «Память побед».

Так, на съемочной площадке в Кыргызстане история одного героя становится мостом между прошлым и настоящим, между Россией и Кыргызстаном, между поколениями. Мостом, который помогает спасти от забвения то, что никогда не должно быть забыто.