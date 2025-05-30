В Бишкеке скончался участник Великой Отечественной войны Петр Хищенко

На 98-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Петр Хищенко. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Фото пресс-службы мэрии

Петр Хищенко родился 20 августа 1927 года в селе Чалдовар Панфиловского района Фрунзенской области в крестьянской семье.

В 1944-м, в возрасте 17 лет он был призван в армию. В числе 11 тысяч юношей из Фрунзе он отправился в Уфу для прохождения военного обучения.

Весной 1945 года после окончания войны он поступил в Уфимское пехотное училище, которое окончил в звании лейтенанта.

В 1956 году он направлен в Венгрию в связи с начавшимися волнениями и служил на границе с Австрией. После стабилизации обстановки полк был вывезен в город Ужгород (Украина), где продолжал службу до 1960 года. Из-за состояния здоровья был комиссован по инвалидности III группы.