Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае

Группа AKA International когда-то хотела вложить деньги в кыргызстанский проект «Умный город». Но сегодня активно вкладывает средства в строительство нескольких высоток в Дубае. По сведениям журналистов «Азаттыка» и Kloop, компания работает вместе с женой экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Подпольная империя

Журналисты опубликовали громкое расследование о нарушениях на кыргызской таможне. По их предположениям, контрабандные грузы возит семья Хабибулы Абдукадыра.

Семья Абдукадыр — уйгурский клан, построивший подпольную центральноазиатскую империю грузоперевозок. Ее обороты составляют сотни миллионов долларов.

Прибыльный бизнес стал возможен, считают авторы расследования, благодаря сотрудничеству с Райымбеком Матраимовым. Журналистам удалось выяснить, что Хабибулу Абдукадыра с ним связывает также совместный бизнес по строительству недвижимости в Дубае.

Хабибула Абдукадыр также основал группу компаний АКА. В нее входят AKA International, AKA Petroleum, AKA Immobilien, AKA London Trading и MBL Investments.

Перемещаемся в СЭЗ

Интересно, что прежний сайт компании AKA Group, который работал еще в начале 2018 года, сейчас недоступен. Зато поиск в интернете AKA International, которой якобы руководит Хабибула Абдукадыр, дает весьма интересные результаты.

Так, на сайте ProTenders указано, что к названию AKA International теперь добавилась и аббревиатура DMCC. Она означает, что фирма зарегистрирована в свободной экономической зоне — DUBAI MULTI COMMODITIES CENTRE.

DMCC находится в одном из престижных районов Jumeirah Lake Towers напротив Dubai Marina.

ProTenders утверждает, что AKA International инвестировала средства в строительство четырех зданий — AKA International Tower, Mixed Use Building at Al Barsha South, AKA Residences и AKA Marina Hotel & Residences. Менеджером всех проектов указан Томас Адили, а дизайнером — Александр Кермеинский. Он же, напомним, создал и проект Habib Residences.

Фото — скрин с сайта ProTenders

Еще на одном сайте Propsearch указано, что AKA Residences — строящийся 26-этажный жилой дом.

Кроме самой компании AKA International, застройщиком также указан Хадир Маймаитили. Он, по данным журналистов, приходится родным братом Хабибулы Абдукадыра.

Строительство здания началось еще в 2015-м. На сайте указано, что объект все еще находится на стадии строительства. Есть и фотографии стройки, датированные мартом прошлого года. Отмечается, что строительство должно завершиться уже в ближайшее время.

Где находится резиденция

В ключевой информации о строительстве AKA Residences указан номер, по которому можно обнаружить, где находится объект, — JVC11AHRG001C.

Именно там, напомним, по версии журналистов, жена Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова купила земельный участок.

На участке строится пятиэтажное многофункциональное здание. Стройка возводится вместе с представителями семьи Абдукадыра. На этой же территории располагается и Habib Residences. Журналисты радио «Азаттык» и Kloop ранее побывали на объекте. На информационном стенде указано несколько владельцев, в том числе AKA International, Hadeer Maimaitili и дубайская строительная компания Nakheel. Имя четвертого владельца почему-то скрыто.

Согласно данным, Habib Residences располагается по адресу: Al Barsha South Fourth 681.

Вернемся к AKA Residences. Поиск по номеру объекта в интернете приводит к фирме Mansoor concrete block industry. Сокращенно она называется MaCon и указывает на своем сайте, что поставляет бетонные блоки для строительства зданий. На портале компании есть и список проектов, в которых она участвовала.

В нем и указана AKA Residences. Владельцем объекта значится Mr. haider Maimaitili. Скорее всего, это и есть брат Хабибулы Абдукадыра. Вот здесь начинаются странности.

Поиск по номеру JVC11AHRG001C приводит к адресу Al Barsha South Fourth 681 — то самое место, где на самом деле располагается Habib Residences.

Но у Habib Residences совсем другой номер для поиска месторасположения — JVC11OMRA004. Об этом говорят фотографии, сделанные ранее журналистами. Эту информацию подтверждают и данные сайта ProTenders. Там под номером JVC11OMRA004 указано здание Mixed Use Building at Al Barsha South. Никаких сведений об объекте или его эскизов нет. Есть только информация, что здание начали строить в марте 2017-го, а окончание проекта планируется на март 2020 года.

При этом AKA Residences на сайте ProTenders указана отдельно, хоть и без номера, по которому можно найти объект.

Интересно, что поиск этого номера в Google приводит к сайту MaCon. Даже указано, что он должен быть в числе первых и самых крупных проектов. Однако из списка реализованных на самом портале он просто пропал.

Произошло это практически сразу после того, как журналисты выпустили новую часть своего расследования о недвижимости бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы.

До того, как темой начали интересоваться журналисты, поиск по номеру JVC11OMRA004 указывал, что владельцами здания по этому адресу являются Uulkan Turgunova и Hadeer Maimaitili.

Здание включало в себя жилые квартиры и помещения коммерческого назначения. Отметим, что супругу экс-зампреда таможни зовут именно Уулкан Тургунова.

Есть и еще одна деталь, которая срочно изменилась в списке реализованных проектов MaCon. Если имя супруги Райымбека Матраимова из него исчезло, то брат Хабибулы Абдукадыра в нем все-таки остался. Правда, с оговорками.

Ранее по номеру JVC11AHRG001C указывался адрес Al Barsha South 4TH. Теперь же к адресу добавился еще и номер 681.

Скорее всего, это означает, что AKA Residences и Habib Residences строятся практически на одном участке. Фотографии со стройки, датированные мартом 2018-го, это только подтверждают. На них хорошо видно, что рядом с небоскребом возводят и пятиэтажное здание.

Еще два небоскреба

Что касается AKA Marina Hotel & Residences, то на сайте указано, что это многоэтажный комплекс, запланированный для Dubai Marina. Проект запущен в 2017 году.

Комплекс состоит из двух отдельных зданий: AKA Marina Hotel и AKA Marina Residences.

В этом проекте AKA International указана как владелец объекта. При этом отмечается, что предлагаемые отель и гостиничные апартаменты расположены в 100 метрах от канала Dubai Marina канал и в 500 метрах от пляжа Jumeirah Beach Residence. О планируемом строительстве AKA International объявила в апреле 2017-го.

Комплекс включает 23-этажную башню с 350 номерами и 60-этажную жилую башню с 420 обслуживаемыми квартирами.

Обе башни будут соединены панорамным мостом для отдыха на крыше отеля и с жилым домом на 24-м уровне.

Самое неизвестное строение из представленных — AKA International Tower. В открытых источниках есть только упоминание о том, что здание состоит из 26 этажей. При этом, по данным сайта Construction Week Online, его строительство началось в апреле 2015-го и должно было завершиться в этом году. Высотка, как и AKA Residences, расположена в элитном районе Дубая — Jumeirah Village Circle.