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Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень в районе Ошского рынка

Экологическое движение MoveGreen установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берутся среднесуточные показатели.

Данные на 30 ноября на 9.30:

Превышение предельно допустимого уровня концентрации частиц PM2.5 наблюдается во всех районах столицы:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 8,7 раза: PM2.5 среднесуточный — 305 мкг/м³, на момент измерения — 81 мкг/м³;
  • микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 3,14 раза: PM2.5 среднесуточный — 110 мкг/м³, на момент измерения — 164 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 4,74 раза: PM2.5 среднесуточный — 166 мкг/м³, на момент измерения — 179 мкг/м³;
  • жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в три раза: PM2.5 среднесуточный — 109 мкг/м³, на момент измерения — 82 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
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