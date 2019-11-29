Освобождение Батукаева. Процесс перенесли на 6 декабря

В Первомайском районном суде Бишкека началось разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Сегодня в суд доставили бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако процесс вновь отложен, на 6 декабря. Стороны попросили время на ознакомление с материалами дела.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.