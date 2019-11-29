20:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Процесс перенесли на 6 декабря

В Первомайском районном суде Бишкека началось разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Сегодня в суд доставили бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако процесс вновь отложен, на 6 декабря. Стороны попросили время на ознакомление с материалами дела. 

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 1250
Версия для печати
Материалы по теме
Сергей Слесарев: У следствия нет доказательств вины Алмазбека Атамбаева
Тотальная проверка абонентов. Звонивших участникам событий в Кой-Таше допросят
Освобождение Батукаева. Кадыр Атамбаев назвал процесс судилищем
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Дело об освобождении Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев доставлен в суд
80 дней в СИЗО. Алмазбек Атамбаев по-прежнему много читает и занимается спортом
Фото Алмазбека Атамбаева с Хабибулой Абдукадыром: соцсети спорят о подлинности
Дело Атамбаева. База «Чункурчак» продолжит работу, несмотря на арест счета
Дело Атамбаева. Военная прокуратура арестовала счет горнолыжной базы «Чункурчак»
Фарид Ниязов рассказал, кто приглашал Хабибулу Абдукадыра на инаугурацию
Популярные новости
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Стало известно, за&nbsp;какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
29 ноября, пятница
20:41
Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздух...
20:16
Покрытие для смартфонов, убивающее микробы, придумали российские ученые
20:02
Райымбек Матраимов вышел с допроса в ГКНБ
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Самый высокий уровень в районе Ошского рынка
19:26
Цифра дня. 1 тысяча 597 человек обратились в общественную приемную Минздрава