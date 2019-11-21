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Общество

Баннер с рекламой наркотиков появился в Бишкеке. Чиновники мэрии демонтировали

Реклама синтетических наркотиков на щите, расположенном на пересечении улицы Курманджан Датки и проспекта Чуй, демонтирована. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

О рекламе рассказали горожане: QR-код на баннере ведет на сайт, где содержится реклама наркотиков.

Сотрудники управления землепользования и строительства вместе со специальной бригадой МП «Тазалык» оперативно отреагировали на обращение, вчера вечером рекламы уже не было.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Баннер с рекламой наркотиков убрали

В муниципалитете заметили, что контроль за соблюдением законности рекламы возложен на Государственное агентство антимонопольного регулирования и не входит в их компетенцию.

Арендатором и владельцем рекламного щита является компания «Евростиль». Земельный участок сдан в аренду под установку билборда до 2022 года.

Отметим, что, по сообщению Tengrinews.kz, восемь баннеров со скрытой рекламой наркотиков выявлено в городах Казахстана.
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