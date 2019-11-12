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Общество

Концертом отметили 80-летие Союза композиторов Кыргызстана

В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоялся концерт, приуроченный к 80-летию образования Союза композиторов республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

По ее данным, на концерте прозвучали произведения победителей и мастеров искусств. Победителям республиканского конкурса мелодистов, объявленного Министерством культуры, информации и туризма КР, вручены сертификаты и денежные призы.

«Почти все крупные события в музыкальной жизни страны в той или иной степени связаны с этой творческой организацией. Созданный постановлением Совнаркома Киргизской ССР 25 октября 1939 года, Союз композиторов с самых первых дней своего существования активно включился в сложный процесс культурного строительства молодой республики», — отметили в пресс-службе.
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