Концертом отметили 80-летие Союза композиторов Кыргызстана

В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоялся концерт, приуроченный к 80-летию образования Союза композиторов республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

По ее данным, на концерте прозвучали произведения победителей и мастеров искусств. Победителям республиканского конкурса мелодистов, объявленного Министерством культуры, информации и туризма КР, вручены сертификаты и денежные призы.