Афиша Бишкека на неделю: новогодние представления, арт-шоу, фьюжн-концерт

11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

13-23 декабря. Выставка SПЕКТR

SПЕКТR — это непримитивное сочетание разного и слияние миров, палитра эмоций и чувств, контраст осознания и восприятия, реальность с другой стороны. Только здесь вы сможете прикоснуться к эмоциям и пережить моменты увиденного.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 15.00 (открытие).

13-17 декабря. Показ фильмов, снятых по произведениям Чингиза Айтматова

Все ценители творчества писателя могут посмотреть на большом экране фильмы, ставшие классикой и культурным достоянием Кыргызской Республики.

Дом кино имени Чингиза Айтматова.

6-22 декабря. Юбилейная выставка Фаризы Шейшеевой

Экспозиция посвящена 30-летию ее творчества. Представлены работы последних лет, изготовленные из войлока: ала-кийизы, ширдаки, панно, игрушки.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

17 декабря. Встреча «Чек-лист системного управленца»

Узнаете, за что вы платите сотрудникам — за процесс или результат, как систематизировать управление командой, какие задачи должен выполнять управленец ежедневно. Встреча для собственников бизнеса и руководителей. Регистрация по ссылке.

City Hotel, 18.30.

17 декабря. Гала-концерт Eurasia Emerging Artists

В Бишкеке прошел второй музыкальный конкурс среди исполнителей классической и фольклорной музыки в возрасте 18-26 лет. Победители будут объявлены во время гала-концерта.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

19 декабря. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19 декабря. Концерт Alex Hutchings band

Концерт мегазвезд современного фьюжн — супер-гитариста из Англии, супер-драммера из Венгрии и виртуозов из российской инструментальной элиты. Прогрессивный джаз-рок, фьюжн — настоящая феерия, рассчитанная как на профессионалов, так и на простых любителей крутой, фирменной музыки.

Клуб Promzona.space, 21.00.

19 декабря. Арт-шоу Гулзады Рыскуловой «Өмүр таңы»

Основываясь на мотивах исконно кыргызских мелодий и техники вокала (включая горловое пение), в своем творчестве она смело экспериментирует посредством синтеза традиционных и альтернативных течений в музыке. На предстоящем сольном концерте будут представлены и новые композиции.

«Асанбай-центр», 19.00.

19 декабря. Семинар «Как помочь мужу больше зарабатывать»

Вы поймете свою женскую роль в формировании дохода мужа, узнаете, как сделать так, чтобы он стал щедрым и дарил больше подарков. В дальнейшем вы сможете увеличить доход мужа в несколько раз. Регистрация по ссылке.

Конференц-зал «Экодемия», 17.00.

19 декабря. Кинопремьеры

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (фантастика). Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более 40 лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

«Эспен в поисках Золотого замка» (фэнтези). Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляется в путешествие, полное опасностей и приключений.

«Исцеляющая» (фэнтези, триллер). Хармони — девушка, обладающая невероятным даром. С самого рождения у нее проявилась способность забирать через прикосновение боль и страх у людей. Но все эти людские страдания концентрируются в ней, принося невыносимые мучения.

20 декабря. «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»

Кроме самой сказки, ребят ждет елочное представление в фойе театра — танцы, конкурсы и игры. Если вы хотите совершить сказочное путешествие в новогоднюю ночь, тогда вперед вместе с героями!

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

20 декабря. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители Старушка-лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 15.00.

20 декабря. Концерт «Махабатка кезигүү»

В Малахитовом зале театра пройдет вечер кыргызского романса и песни с участием ведущих солистов кыргызской оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

20-30 декабря. Сказка «Новогодние приключения Незнайки»

Перед спектаклем детей ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00, 15.00.