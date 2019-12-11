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Общество

Добрая акция. Для родителей детей-инвалидов в Бишкеке выступит российская певица

Сегодня состоится сольный концерт российской певицы Алены Высотской. Об этом 24.kg сообщила организатор мероприятия, общественный деятель, продюсер Ассоль Молдокматова.

По ее словам, это не просто концерт, это добрая акция: 40 процентов билетов были в свободной продаже, а остальные 60 процентов бизнесмены, предприниматели, известные люди выкупили для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Идея родилась два месяца назад. В итоге сегодня соберутся 500 родителей со всей страны. Мы осуществили проект с моей приятельницей Афиной Увайдаевой. Приятно, что многие поддержали акцию», — сказала Ассоль Молдокматова.

Сама Алена Высотская, например, снизила размер гонорара, чтобы выступить в Бишкеке.

Как отмечается, среди зрителей разыграют путевку в Париж.

Выступят также Эркин Турдубаев и солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Алмаз Истамбаев.

В 2006 году Алена Высотская выпустила песню «Вижу тебя», которая стала саундтреком к популярнейшему сериалу «Не родись красивой». Алена Высотская неоднократно побеждала на различных конкурсах, в том числе на конкурсе «Пять звезд».
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