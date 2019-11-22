Звезды итальянской оперы спели в Бишкеке романс на русском языке

В Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся гала-концерт звезд театра La Scala.

Последние годы в Кыргызстан все чаще приезжают знаменитости разного ранга не только из соседних государств. И когда организаторы назвали концерт «самым грандиозным событием этого года», многие отнеслись к этому как к пиар-ходу. Но артистов такого уровня, действительно, не было давно.

Звезды мировых театров — итальянский баритон Джованни Гуальярдо, тенор Массимилиано Пизапиа, сопрано Марина Начкебия — выступили в сопровождении Государственного филармонического камерного оркестра КР.

Жители Бишкека, среди которых были депутат Жогорку Кенеша Иса Омуркулов и несколько его коллег, мэр столицы Азиз Суракматов, экс-министр культуры, драматург Султан Раев и другие известные личности страны, не упустившие уникальную возможность услышать исполнителей, известных во всем мире, выходили с концерта в восторге.

«Огромное спасибо всем, кто подарил нам такой праздник, за незабываемые впечатления», «Благодарю за потрясающий, яркий концерт», «Какие же они профессионалы, это новый уровень, такого я еще не видела», «Тронули до мурашек. Они великолепны. Ждем их снова», «Одно удовольствие слушать такие богатые голоса» — это лишь часть отзывов о прошедшем вечере.

Программа не оставила равнодушным никого, как и обещали организаторы. Прозвучали произведения из золотого фонда мировой классики: сольные партии и дуэты из опер Джузеппе Верди «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», Жоржа Бизе «Кармен», Джакомо Пуччини «Тоска», «Богема», Гаэтано Доницетти «Любовный напиток», Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан», Петра Чайковского «Евгений Онегин», популярные итальянские песни и другое.

один из самых известных в мире романсов на русском языке «Очи черные».

Звезды итальянской оперы приготовили для бишкекчан сюрприз — они спели

Еще недавно горожан ругали за неумение вести себя в театрах. Так вот, организаторы концертов, знайте: наша публика «выросла» и готова принимать звезд мировой величины.

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