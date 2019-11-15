Праздничный концерт к 80-летию Суйменкула Чокморова прошел в Бишкеке

Сооронбай Жээнбеков принял участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия народного артиста СССР, народного художника Кыргызской ССР Суйменкула Чокморова. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Глава государства отметил, что Суйменкул Чокморов является гордостью страны, величайшим художником, потрясающим киноактером, безмерно талантливым сыном кыргызского народа.

«Мы по праву гордимся тем, что нам выпала честь быть современниками такого яркого, самобытного таланта, чей жизненный путь и творчество могут стать прекрасным примером преданного служения Отечеству», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент особо отметил, что «кыргызское чудо» в кинематографии и достижения в сфере кыргызского изобразительного искусства невозможно рассматривать отдельно от судьбы Суйменкула Чокморова.

Он напомнил, что вклад Суйменкула Чокморова в кыргызскую культуру не ограничивается его деятельностью в кино — он как талантливый художник, мастер кисти сумел создать уникальные труды.

«Самая высшая оценка его таланта заключается, пожалуй, в словах писателя Чингиза Айтматова: «Двойной талант Суйменкула — талант художника и киноактера принадлежит не только кыргызскому искусству, но и всей мировой культуре. Суйменкул Чокморов — не только выдающийся талант, но и уникальная личность, истинный патриот, символ настоящего сына кыргызского народа. Его человеческие качества служат примером для подрастающего поколения, призывая к честному служению народу и стране, нравственности и порядочности», — отметил президент.

Глава государства надеется, что у кыргызского народа еще будут такие таланты, чьи имена будут рождать чувство гордости в сердце каждого гражданина.

В рамках торжественного мероприятия представлены театрализованный пролог и документальный фильм о жизнедеятельности и творческом пути Суйменкула Чокморова, а также концертная программа.