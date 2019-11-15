18:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Праздничный концерт к 80-летию Суйменкула Чокморова прошел в Бишкеке

Сооронбай Жээнбеков принял участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия народного артиста СССР, народного художника Кыргызской ССР Суйменкула Чокморова. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Глава государства отметил, что Суйменкул Чокморов является гордостью страны, величайшим художником, потрясающим киноактером, безмерно талантливым сыном кыргызского народа.

«Мы по праву гордимся тем, что нам выпала честь быть современниками такого яркого, самобытного таланта, чей жизненный путь и творчество могут стать прекрасным примером преданного служения Отечеству», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент особо отметил, что «кыргызское чудо» в кинематографии и достижения в сфере кыргызского изобразительного искусства невозможно рассматривать отдельно от судьбы Суйменкула Чокморова.

Он напомнил, что вклад Суйменкула Чокморова в кыргызскую культуру не ограничивается его деятельностью в кино — он как талантливый художник, мастер кисти сумел создать уникальные труды.

«Самая высшая оценка его таланта заключается, пожалуй, в словах писателя Чингиза Айтматова: «Двойной талант Суйменкула — талант художника и киноактера принадлежит не только кыргызскому искусству, но и всей мировой культуре. Суйменкул Чокморов — не только выдающийся талант, но и уникальная личность, истинный патриот, символ настоящего сына кыргызского народа. Его человеческие качества служат примером для подрастающего поколения, призывая к честному служению народу и стране, нравственности и порядочности», — отметил президент.

Глава государства надеется, что у кыргызского народа еще будут такие таланты, чьи имена будут рождать чувство гордости в сердце каждого гражданина.

В рамках торжественного мероприятия представлены театрализованный пролог и документальный фильм о жизнедеятельности и творческом пути Суйменкула Чокморова, а также концертная программа.
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Концертом отметили 80-летие Союза композиторов Кыргызстана
Афиша Бишкека на неделю: концерты, фестиваль балетного искусства, кинопоказы
Мировая опера. Что ждет бишкекчан на концерте звезд театра La Scala
Поддержки, прыжки, выбросы. С чем еще в Бишкек приехал Московский театр на льду
Мировая опера. Звезды театра La Scala выступят в Бишкеке
Жанарбай уулу Миран представит Кыргызстан на конкурсе русского романса в Москве
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Музыкант из США исполнила «Издейм сени» и сыграла на флейте носом
Флейтистка из США Вивиана Гузман выступит в Бишкеке
Освежающий Tengri Music. Как прошел фестиваль классической музыки в Бишкеке
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
15 ноября, пятница
18:16
Праздничный концерт к 80-летию Суйменкула Чокморова прошел в Бишкеке Праздничный концерт к 80-летию Суйменкула Чокморова про...
18:04
В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприятие «БОРЩ PARTY»
17:51
Бишкекчан пригласили на генеральную уборку столицы
17:39
Законы не работают из-за их некачественного обсуждения, считает Жанар Акаев
17:33
Турция депортирует граждан Кыргызстана — членов «Исламского государства»