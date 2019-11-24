Афиша Бишкека на неделю: концерты российских звезд, вечер балета и Неделя моды

15-30 ноября. Персональная выставка Сатыя Адышева

На выставке представлена новая серия из 15 графических листов «Джайлоо». Художник погружен в процесс анализа спектра волнующих его воспоминаний детства. Он посвятил выставку своему отцу Адышу Толонбаеву.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

13 ноября — 1 декабря. Выставка «Искусство о детях»

В экспозиции представлено более 90 работ известных советских и кыргызских художников из фондов КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

19 ноября — 1 декабря. Персональная выставка Таалайбека Мусурманкулова

Таалайбек Мусурманкулов — яркий представитель восточных пейзажистов. Что бы ни было изображено: горные гряды Тянь-Шаня и Алатау, южные базары, восточные мудрецы, картины традиционно русской природы, все это пропитано мудростью Востока. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

21 ноября — 8 декабря. Выставка «Женское искусство»

Международная выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры представляет разные формы проявления женского творчества. Помимо художниц из Кыргызстана, в ней примут участие и гостьи из Индонезии, Палестины, Украины, Грузии, Германии и Америки, проживающие и работающие в данное время в КР.

«Галерея М».

26-29 ноября. Международная неделя моды Burana Fashion Week

В программе выставка необычных дизайнерских костюмов, шоу-рум дизайнерских эксклюзивных аксессуаров и одежды, показ новых коллекций от отечественных и зарубежных дизайнеров.



Отель «Орион», 19.00.

26-28 ноября. Выставка костюмов Mezgil easy

Выставка необычных костюмов от отечественных дизайнеров пройдет в рамках Международной недели моды.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00 (открытие).

28 ноября — 1 декабря. Выставка-лаборатория «Смерть. Тоска. Любовь»

Это четырехдневное действие в формате ситуаций, воркшопов, перформансов, рассказов о хаотичных и структурированных художественных линиях в контексте бэкграунда Советского Союза и периода независимости. Рефлексия будет происходить непосредственно «здесь и сейчас» через символический жест, трангрессию, перформативность и обретение нового опыта.

Программа на сайте мероприятия.

27 ноября. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»

В представлении используются не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительное ощущение и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

28 ноября. Трагифарс «Люди мира сего»

Если вы, как и многие тысячи, а может, и миллионы людей мира сего, до сих пор проживаете в съемном жилье и вам далеко не безразлично стать обладателем заветных квадратных метров собственного «угла», вам непременно стоит прийти на новый спектакль. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

28 ноября. Концерт Дианы Арбениной (Москва)

Группа «Ночные снайперы» приедет в Бишкек с юбилейной программой.

Клуб Promzona.space, 22.00.

28-30 ноября. Сказка «Каркыранын канаты»

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики и России Владислав Пази. Сказка на кыргызском языке.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 14.00.

28 ноября. Концерт камерной музыки

Вы услышите музыкальные шедевры мастеров разных эпох в исполнении Чуйского камерного оркестра — от эпохи Барокко до мастеров современности. Дирижер — народный артист КР Рахатбек Осмоналиев.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

28 ноября. Слезная комедия «Я — Счастье» (Екатеринбург)

Спектакль представит театр «НитьЯ». «Я — Счастье» — это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, спектакль-ретрит, в котором артисты вместе со зрителем заново открывают для себя такую известную, но совершенно непознанную Вселенную человеческих отношений, состоящую из двух противоположных миров: мира мужчин и мира женщин.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 19.00.

28 ноября. Кинопремьеры

«Достать ножи» (триллер). Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал...

«Холодное сердце 2» (мультфильм). Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

«Бажарики 3» (комедия). Как Жамиля могла доверить столь ответственное мероприятие бажарикам?

«Аванпост» (триллер). В недалеком будущем связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. Кто или что уничтожает все живое?

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (драма). После поражения на чемпионате мира в Чили Льву Яшину придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире, — единственным вратарем за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.

«Атлантика» (драма). В пригороде Дакара, который расположен вдоль побережья Атлантического океана, собираются открыть высотную башню. Строителям не платили месяцами, а потому однажды ночью они решают покинуть страну в поисках более светлого будущего. Среди них Сулейман, в которого влюблена девушка по имени Ада. Она, по настоянию родственников, должна вскоре выйти замуж за другого мужчину.

«Рождество на двоих» (драма). Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но все меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.

«Тварь» (ужасы). Игорь готов на все ради счастья Полины, и, чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто «трудный» ребенок.

29 ноября. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

29 ноября. Вечер балета «Спасибо за память»

Концерт посвящен легендарному танцовщику, артисту кино, народному артисту КР Арстанбеку Ирсалиеву. На вечер приглашены звезды мирового балета, премьеры Михайловского театра Ирина Перрен и Марат Шемиунов, прима Кремлевского балета Екатерина Первушина, премьер «Астана опера» Еркин Рахматтулаев.



Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

29 ноября. Концерт Игоря Саруханова (Москва)

В программу входят десятки песен, созданных более чем за 30 лет. Среди них такие любимые слушателями композиции, как «Бухта радости», «Лодочка», «Зеленые глаза», «Это не любовь», «Скрипка-Лиса», «Желаю тебе» и другие.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.