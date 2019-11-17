19:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Афиша Бишкека на неделю: звезды La Scala, «Женское искусство» и HR-форум

15 ноября — 30 ноября. Персональная выставка Сатыя Адышева

На выставке представлена новая серия из 15 графических листов «Джайлоо». Художник погружен в процесс анализа спектра волнующих его воспоминаний детства. Он посвятил выставку своему отцу Адышу Толонбаеву.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

13 ноября — 1 декабря. Выставка «Искусство о детях»

В экспозиции представлено более 90 работ известных советских и кыргызских художников из фондов КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

ТРЦ VEFA.

19 ноября. Лекция «Закономерность алуу-берүү»

Очередная лекция кыргызоведения дает возможность познать знания и применить их в жизни для дальнейшего развития как человека, так и народа в целом.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

19 ноября Тренинг «Экологические проблемы в городах и поиск данных»

У вас будет возможность разобрать реальный кейс, проанализировать ситуацию и возможные пути решения. Регистрация по ссылке.

Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева, 12.00.

20 ноября. V HR-форум Motive & Action

Известные эксперты из России, Кыргызстана и Казахстана расскажут о новых эффективных инструментах HR и поделятся успешными кейсами в области управления и мотивации персонала. Подробнее

Jannat Regеncy, 8.00.

20 ноября. Концерт к юбилею Александры Пахмутовой

Концерт «Песни, ставшие судьбой» посвящен 90-летию композитора Александры Пахмутовой. Прозвучат всенародно любимые песни в исполнении ведущих солистов Кыргызстана в сопровождении Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

21 ноября — 8 декабря. Выставка «Женское искусство»

Международная выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры представляет разные формы проявления женского творчества. Помимо художниц из Кыргызстана, в ней примут участие и гостьи из Индонезии, Палестины, Украины, Грузии, Германии и Америки, проживающие и работающие в данное время в Кыргызстане.

«Галерея-М», 17.00 (открытие).

21 ноября. Встреча «Приоритеты: выбирать и делать важное»

Узнаете, как составить план на день, чтобы успеть больше важных задач, выбирать главное и отказываться от ерунды, справляться с незапланированными делами и форс-мажорами. Встреча для руководителей и специалистов, которые хотят стать эффективнее. Регистрация по ссылке.

City Hotel, 18.30.

21-23 ноября. Спектакль «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени Асена Умуралиева, 18.00.

21 ноября. Слингопрактика

Слинг помогает освободить маме руки и разгрузить спину, а также дать малышу необходимые ему заботу и внимание. Эта встреча будет посвящена слингу с кольцами. Регистрация по телефону 0777349734.

Школа родительства «Мамавиль», 14.00.

21 ноября. Гала-концерт звезд театра La Scala

В Бишкек приедут звезды, которым рукоплещут во всех ведущих театрах мира: итальянский баритон Джованни Гуальярдо, изысканный исполнитель итальянских опер Массимилиано Пизапиа, потрясающее сопрано Марина Начкебия. Подробнее

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

21 ноября. Большой Jam session

В программе Clyde Forsberg, Денис Смоляков, Алик Азизов, Антон Ставничий, Ольга Комкова, Алижан и Виола Бабаджановы, Бакыт Джумагулов, Дмитрий Солдатов и гости — Касым Молдогазиев, Азиз Гапаров.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

21 ноября. Кинопремьеры

«Свадебный год» (комедия). Фотограф из Лос-Анджелеса Мара уверена, что семейная жизнь — это не для нее, даже после знакомства с привлекательным парнем Джеком, который готов к серьезным отношениям. Но Мара сможет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год.

«Король Слон» (мультфильм). Стать королем слонов — задача очень сложная, даже если у тебя золотое сердце, ты огромный и сильный, а твой папа — тоже король. Поэтому юному Счастливчику пришлось пройти через столько испытаний! Сразиться в турнире с другими претендентами на трон, вступить в войну с охотниками за бивнями, выйти на арену против разъяренных тигров.

«Аббатство Даунтон» (драма). Главное событие в жизни каждого аристократа — прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля.

«Давай разведемся!» (комедия). Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы.

«Обратный отсчет» (ужасы). В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт — ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?

22 ноября. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

22 ноября. Мастер-класс «DATAart. Данные как искусство»

Специалист по инфографике и визуализации данных Надежда Андриянова расскажет о дата-арте и зачем это дата-журналисту. Она поделится личным опытом и источниками вдохновения. В результате вы сможете создать эффектные дата-постеры, вам только нужно заранее подготовить ваш дата-сет в табличном виде. Регистрация по ссылке.

Ololo OrmonKhan, «Асанбай», 18.00.

Ссылка:
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: гастроли зарубежных театров, фестиваль и борщ-party
Праздничный концерт к 80-летию Суйменкула Чокморова прошел в Бишкеке
Концертом отметили 80-летие Союза композиторов Кыргызстана
Афиша Бишкека на неделю: концерты, фестиваль балетного искусства, кинопоказы
Обновленный кинотеатр «Киргизия» в Москве откроется к концу 2020 года
Афиша Бишкека на выходные: осенний фестиваль, кинопоказы, выставки
Мировая опера. Что ждет бишкекчан на концерте звезд театра La Scala
Афиша Бишкека на неделю: фотовыставка, кинопремьеры, концерт
Поддержки, прыжки, выбросы. С чем еще в Бишкек приехал Московский театр на льду
Кыргызский фильм «Жөө күлүк» покажут на кинофестивале в Индии
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот На Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот
Подробности убийства Айеркена Саймаити рассказали задержанные Подробности убийства Айеркена Саймаити рассказали задержанные
Кыргызстанцы не&nbsp;смогут получать визы в&nbsp;Италию, Испанию, Австрию в&nbsp;Бишкеке Кыргызстанцы не смогут получать визы в Италию, Испанию, Австрию в Бишкеке
МИД не&nbsp;реагирует на&nbsp;просьбы кыргызстанских студентов эвакуировать их&nbsp;из&nbsp;Гонконга МИД не реагирует на просьбы кыргызстанских студентов эвакуировать их из Гонконга
Бизнес
Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
17 ноября, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: звезды La Scala, «Женское искусство» и HR-форум Афиша Бишкека на неделю: звезды La Scala, «Женское иску...
18:30
18 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Водители перекрывают путь и людям, и машинам
15:00
Мгновения жизни. Ночной Бишкек и осенняя Иссык-Ата
13:42
Боксер из Кыргызстана Нурадин Рустамбек уулу стал чемпионом Азии