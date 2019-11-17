Афиша Бишкека на неделю: звезды La Scala, «Женское искусство» и HR-форум

15 ноября — 30 ноября. Персональная выставка Сатыя Адышева

На выставке представлена новая серия из 15 графических листов «Джайлоо». Художник погружен в процесс анализа спектра волнующих его воспоминаний детства. Он посвятил выставку своему отцу Адышу Толонбаеву.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

13 ноября — 1 декабря. Выставка «Искусство о детях»

В экспозиции представлено более 90 работ известных советских и кыргызских художников из фондов КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

19 ноября. Лекция «Закономерность алуу-берүү»

Очередная лекция кыргызоведения дает возможность познать знания и применить их в жизни для дальнейшего развития как человека, так и народа в целом.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

19 ноября Тренинг «Экологические проблемы в городах и поиск данных»

У вас будет возможность разобрать реальный кейс, проанализировать ситуацию и возможные пути решения. Регистрация по ссылке.

Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева, 12.00.

20 ноября. V HR-форум Motive & Action

Известные эксперты из России, Кыргызстана и Казахстана расскажут о новых эффективных инструментах HR и поделятся успешными кейсами в области управления и мотивации персонала. Подробнее

Jannat Regеncy, 8.00.

20 ноября. Концерт к юбилею Александры Пахмутовой

Концерт «Песни, ставшие судьбой» посвящен 90-летию композитора Александры Пахмутовой. Прозвучат всенародно любимые песни в исполнении ведущих солистов Кыргызстана в сопровождении Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

21 ноября — 8 декабря. Выставка «Женское искусство»

Международная выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры представляет разные формы проявления женского творчества. Помимо художниц из Кыргызстана, в ней примут участие и гостьи из Индонезии, Палестины, Украины, Грузии, Германии и Америки, проживающие и работающие в данное время в Кыргызстане.

«Галерея-М», 17.00 (открытие).

21 ноября. Встреча «Приоритеты: выбирать и делать важное»

Узнаете, как составить план на день, чтобы успеть больше важных задач, выбирать главное и отказываться от ерунды, справляться с незапланированными делами и форс-мажорами. Встреча для руководителей и специалистов, которые хотят стать эффективнее. Регистрация по ссылке.



City Hotel, 18.30.

21-23 ноября. Спектакль «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени Асена Умуралиева, 18.00.

21 ноября. Слингопрактика

Слинг помогает освободить маме руки и разгрузить спину, а также дать малышу необходимые ему заботу и внимание. Эта встреча будет посвящена слингу с кольцами. Регистрация по телефону 0777349734.

Школа родительства «Мамавиль», 14.00.

21 ноября. Гала-концерт звезд театра La Scala

В Бишкек приедут звезды, которым рукоплещут во всех ведущих театрах мира: итальянский баритон Джованни Гуальярдо, изысканный исполнитель итальянских опер Массимилиано Пизапиа, потрясающее сопрано Марина Начкебия. Подробнее

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

21 ноября. Большой Jam session

В программе Clyde Forsberg, Денис Смоляков, Алик Азизов, Антон Ставничий, Ольга Комкова, Алижан и Виола Бабаджановы, Бакыт Джумагулов, Дмитрий Солдатов и гости — Касым Молдогазиев, Азиз Гапаров.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

21 ноября. Кинопремьеры

«Свадебный год» (комедия). Фотограф из Лос-Анджелеса Мара уверена, что семейная жизнь — это не для нее, даже после знакомства с привлекательным парнем Джеком, который готов к серьезным отношениям. Но Мара сможет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год.

«Король Слон» (мультфильм). Стать королем слонов — задача очень сложная, даже если у тебя золотое сердце, ты огромный и сильный, а твой папа — тоже король. Поэтому юному Счастливчику пришлось пройти через столько испытаний! Сразиться в турнире с другими претендентами на трон, вступить в войну с охотниками за бивнями, выйти на арену против разъяренных тигров.

«Аббатство Даунтон» (драма). Главное событие в жизни каждого аристократа — прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля.

«Давай разведемся!» (комедия). Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы.

«Обратный отсчет» (ужасы). В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт — ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?

22 ноября. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

22 ноября. Мастер-класс «DATAart. Данные как искусство»

Специалист по инфографике и визуализации данных Надежда Андриянова расскажет о дата-арте и зачем это дата-журналисту. Она поделится личным опытом и источниками вдохновения. В результате вы сможете создать эффектные дата-постеры, вам только нужно заранее подготовить ваш дата-сет в табличном виде. Регистрация по ссылке.

Ololo OrmonKhan, «Асанбай», 18.00.