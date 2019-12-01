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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты, спектакли

21 ноября — 8 декабря. Выставка «Женское искусство»

Международная выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры представляет разные формы проявления женского творчества. Помимо художниц из Кыргызстана, в ней примут участие и гостьи из Индонезии, Палестины, Украины, Грузии, Германии и Америки, проживающие и работающие в данное время в КР.

«Галерея М».

27 ноября — 15 декабря. Первая феминале современного искусства

Феминале собрала художниц из 22 стран, которые рефлексируют на темы: «Кормилица», «Экономическая не/свобода», «Домашнее насилие», «Телесность», «Ментальное здоровье», «Политическое участие». Выставка продлится 17 дней: в память о 17 женщинах, которые сгорели в московской типографии три года назад.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

3 ноября. День румынского кино

Зрители увидят фильмы «Восточный экспресс», «Обезглавленный петух», «После только тишина», «Выходим на первой».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00, 14.45, 17.00.

3 ноября. Выставка по эпосу «Манас»

Представлены материалы, фотодокументы, иллюстрации Теодора Герцена к эпосу. Выставка также приурочена к 125-летию манасчи-сказителя Саякбая Каралаева.

Мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе, 11.00.

4 декабря. Встреча Евразийской творческой гильдии

Вы узнаете, как при минимальных затратах издать и презентовать свою книгу в Лондоне. Сможете задать вопросы, познакомиться с интересными людьми, рассказать о своих проектах, поделиться своим творчеством.

My Hotel, 18.30.

5 декабря. Концерт «Антология кыргызского романса и поэзии»

Концерт солистов оперы посвящен 90-летию со дня рождения выдающегося композитора и дирижера, народного артиста СССР, лауреата Госпремии СССР Калыя Молдобасанова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

5-7 декабря. Юбилейный концерт «Этот маленький, большой театр»

Памяти выдающегося актера, основателя театра, народного артиста Кыргызской Республики Асанбека Умуралиева. Бишкекский городской драматический театр создан в 1993 году как альтернатива академическим формам государственных театров.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

5 декабря. Встреча «Как бег помогает преодолеть себя?»

Умар Шавуров расскажет о том, как бег помогает преодолеть условные ограничения, которые мы ставим перед собой, о возможностях организма.

ololoErkindik, 19.00.

5 декабря. Кинопремьеры

«21 мост» (боевик). Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя восемь мертвых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе 21 мост.

«Эспен в поисках Золотого замка» (фэнтези). Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляются в путешествие, полное опасностей и приключений.

«Решала. Нулевые» (боевик). 2008 год. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.

6 декабря. Фестиваль «Культура народов Северного Кавказа»

В программе танцы и песни народов Северного Кавказа, стилизованные номера, иллюстрирующие обычаи и традиции кавказских народов в исполнении творческих коллективов Кыргызстана и гостей из Казахстана и Северного Кавказа.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.


6 ноября. Концерт «Ветер из Японии»

Ooedodaiko — коллектив, который уже 15 лет служит проводником в мир японской культуры, заряжает энергией тайко и покоряет сердца. Откройте для себя музыку ритмов тайко, почувствуйте их мощь и очарование.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

6 ноября. Ностальгическая комедия «Нежданчик» (Москва)

Комедия по пьесе Леонида Филатова погрузит вас в те самые добрые времена, когда люди душевно ходили в гости без приглашения и все соседи знали друг друга по именам. Представят спектакль известные российские актеры Кирилл Гребенщиков, Екатерина Порубель и Вячеслав Гришечкин.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30.
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