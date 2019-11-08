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Общество

Мировая опера. Что ждет бишкекчан на концерте звезд театра La Scala

В Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова 21 ноября состоится гала-концерт звезд театра La Scala.

Выступят звезды знаменитого итальянского театра в сопровождении симфонического оркестра филармонии.

La Scala — мировой центр оперной культуры, пропитанный величием и роскошью.

В Бишкек приедут звезды, которым рукоплещут во всех ведущих театрах мира: итальянский баритон Джованни Гуальярдо, изысканный исполнитель итальянских опер Массимилиано Пизапиа, потрясающее сопрано Марина Начкебия.

Прозвучат произведения, которые по праву считаются золотым фондом мировой классики: сольные партии и дуэты из опер Джузеппе Верди «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», Жоржа Бизе «Кармен», Джакомо Пуччини «Тоска», «Богема», Гаэтано Доницетти «Любовный напиток», Вольфганг Амадей Моцарта «Дон Жуан», Петра Чайковского «Евгений Енегин», популярные итальянские песни и другое.

Подарите себе и вашим близким настоящее удовольствие. Успейте приобрести билеты (телефон кассы 0312614015) на сайте kassir.kg.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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