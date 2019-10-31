Дело энергетиков. У защиты Осмонбека Артыкбаева много вопросов к Сапару Исакову

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Второй день идет допрос подсудимого бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Сегодня участники процесса задают ему вопросы.

Адвокат экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева Асель Рысбаева спросила у Сапара Исакова, когда конкретно власти определились с выбором подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Когда выбрали именно ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации столичной теплоцентрали?» — просила уточнить защита экс-главы Минэнерго.

Бывший премьер-министр ответил, что еще 4 мая 2013 года выбрали ТВЕА в качестве подрядчика.

Асель Рысбаева просила уточнить Сапара Исакова, кто тогда был министром энергетики. Он ответил, что не помнит.

Адвокат вновь уточнила, был ли Осмонбек Артыкбаев министром энергетики во время выбора подрядчика. Сапар Исаков ответил отрицательно.

«То есть ТВЕА в качестве подрядчика выбрали до назначения Осмонбека Артыкбаева министром энергетики?» — вновь задала вопрос подсудимому защита. Сапар Исаков признал факт.

Стоит отметить, что Осмонбек Артыкбаев был назначен министром энергетки в конце мая 2013-го, то есть позже определения подрядчика.

Асель Рысбаева также напомнила суду, что в письме заведующего международным отделом аппарата президента Сапара Исакова говорится: он встречался с советником торгового представительства Китая, чтобы обсудить снижение цены по проекту модернизации. Встреча состоялась 13 мая 2013 года.

Сапар Исаков признал, что стоимость проекта была определена до назначения Осмонбека Артыкбаева на пост главы профильного ведомства.

По данным адвоката, в материалах уголовного дела есть три письма от 31 января, 14 февраля и 24 апреля 2013-го от руководства ОАО «Электрические станции», направленных Сапару Исакову. Асель Рысбаева спросила, почему главы хозяйствующих субъектов писали письма именно ему.

«Почему «Электрические станции» трижды обращались именно к вам по выбору компании ТВЕА?» — спросила она, процитировав, что ОАО просило безотлагательно принять меры по выбору китайской компании ТВЕА.

«Для ознакомления или контроля?» — попросила уточнить юрист.

Сапар Исаков сказал, что «Электрические станции» одновременно работали с другой компанией — «Интер РАО».

«Разного рода письма приходили из всех министерств и ведомств. Они поступают сначала на проработку ответственному сотруднику. Если бы какой-то интерес был, то эти письма не писались бы», — пояснил подсудимый.

На вопрос, когда впервые обсуждалось привлечение компании ТВЕА для модернизации ТЭЦ Бишкека, он ответил, что во время поездки вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева в КНР — с 30 января по 4 февраля 2013 года.

«Сарпашев согласовывал с вами встречу?» — спросила Асель Рысбаева.

«Не помню. Важные вопросы, которые требуют получения согласия от главы государства, согласовывались в письменном виде», — ответил Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.