Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокаты говорят о правовом тупике

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов рассказал 24.kg о правовом тупике, который возник при разбирательстве в суде уголовного дела о модернизации ТЭЦ.

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По словам юриста, эксперт Евгений Хафизов намеренно уклоняется от явки на процесс, поскольку именно он стоял в основе всех расчетов на этапе реализации проекта ТЭЦ в 2015 году. Его допросить необходимо. «Но сейчас возник тупик. Доставить Сапара Исакова принудительно в суд невозможно. Это грубое нарушение норм УПК и его прав, как подследственного, находящегося под стражей в СИЗО ГКНБ», — отметил Нурбек Токтакунов.

Но Сапар Исаков не выйдет из камеры и не будет давать показаний, пока не допросят экспертов. Нурбек Токтакунов

Почему обвинение не может обеспечить явку важного свидетеля, неизвестно. Очередное слушание назначено на понедельник, 28 октября. Суд намерен перейти к допросу подсудимых.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.