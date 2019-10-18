Афиша Бишкека на выходные: концерты, кинопоказы, выставки

Театры

19 октября. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где она проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30.

20 октября. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

19 октября. «Музыкальный Эркиндик»

Выступят группы Tendo (японские барабаны), «Пишпек Сити», «Пингвины», Талант Абдылдаев (Combo Band) и другие, не менее крутые музыканты.

ololoOrmonKhan, 10.00-17.00.



19 октября. Концерт группы «Немного нервно» (Украина)

Украинская дрим-фолк/рок-группа за 11 лет выпустила 11 альбомов. Музыканты презентуют новый альбом «Светлей», а также расскажут об интересных случаях из жизни группы и о приключениях в поездках.

SomeWhere Bistro, 19.00.

19 октября. Концерт Мота

Мот — автор песен «Сопрано» (feat. Ани Лорак), «Капкан», «Абсолютно все» (feat. Бьянка), «День и ночь», «Кислород» («ВИА Гра»), обладатель различных престижных музыкальных премий. Он искусным образом совместил элементы хип-хопа, соула и танцевальной музыки, получив на выходе фирменный, ни на кого не похожий звук, который и стал его визитной карточкой.

Стадион имени Д.Омурзакова, 18.00.

19 октября. Last Friday Party

Ждем вас поучаствовать в лотерее, посетить полезные презентации от наших резидентов со всех хаусов, мастер-классы, посмотреть музей ololо, музыкальную сказку, поучаствовать в ярмарке. Но гвоздь программы - баттл между коворкингами.

ololoOrmonKhan, 10.00-23.00.

27 сентября — 20 октября. Цирк «Сокровища Египта и нубийские львы»

В программе - гимнасты на вертикальных мачтах, жонглеры, акробаты, колоритный шоу-балет, воздушные гимнасты. Для самых маленьких зрителей будут выступать медведи, ламы, обезьянки, собачки. Вас ждет незабываемое выступление нубийских львов и азиатского тигра.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева.

20-25 октября. Дни Италии

Вот уже 19 лет во всем мире проходят Дни Италии. В этом году ключевой темой стал «Итальянский язык на сцене».

Выставки, ярмарки

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной в 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

15 сентября — 20 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

18-31 октября. Выставка, посвященна 80-летию Суйменкула Чокморова

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-20 октября. Выставка Абдысадыра Турусбекова

Ключевая тема картин художника — изображение уникального, неповторимого мировоззрения через особый художественный стиль. В картинах Турусбекова Абдысадыра четко видны «условности эпохи». Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

9-20 октября. Выставка Николая Жестовского

Художник-декоратор Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова выработал особенную технику взаимодействия с холстом. Он прекрасно ладит с деревом, эпоксидной смолой и яркими красками.

ololoErkindik.

11-27 октября. Выставка Талгата Миррахимова

Выставка охватывает творческий путь художника за 50 лет и посвящена природе, людям Кыргызской земли и Восточного Туркестана. Это полотна пейзажной живописи, сюжетные композиции на темы повседневной жизни его земляков художника уйгуров. Его внимание также привлекают портрет и натюрморт.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

15 октября — 10 ноября. Выставка «Эсимде»

Приурочена к юбилею народного художника Киргизской ССР, народного артиста, живописца Суйменкула Чокморова. Экспозиция выставки составлена таким образом, чтобы зритель смог увидеть творческий путь художника в живописи и кино: от самой первой серьезной работы «Мать» 1967 года до произведений, ставших известными и вошедших в золотой фонд КНМИИ. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

14-20 октября. Неделя столетия Баухаус

25 апреля 1919 года в немецком городе Веймаре образована Высшая школа строительства и конструирования — Баухаус. Она просуществовала 14 лет, но подарила миру самую влиятельную, немецкую версию модернизма, идеи которой распространились далеко за пределы страны, определив вектор эстетического развития искусства во всем мире.

ololoOrmonKhan, регистрация по ссылкам.

Мастер-классы, лекции, тренинги

19 октября. Тренинг «Как спасти город зеленого цвета»

О том, как спасти микроклимат Бишкека, расскажет директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

Ботанический сад имени Гареева (Ахунбаева, 1а/2), 11.00.

19 октября. Просмотр угандийских боевиков

Всегда интересно ознакомиться с аутентичными фильмами, снятыми в другой стране. Покажут фильм Who Killed Capitain Alex (с английскими субтитрами).

«Мастерская 705», 18.00.

19 октября. Лекция «(Не)стыдные жанры: детектив, фэнтези, любовный роман»

Все ли однозначно с тем, что принято называть «бульварным чтивом», жанровой или сугубо развлекательной прозой? И почему может быть вредно вешать на книжки ярлыки? Об этом и о многом другом узнаете на лекции.

Tucano Coffee, 18.00.

19 октября. Лекция «Как появились подкасты и что с ними происходит сегодня»

Открытая гостевая лекция от основателя студии «Либо/Либо» Лики Кремер пройдет в Бишкеке в рамках центральноазиатского тренинга «Школа подкастинга» для всех желающих. Регистрация по ссылке.

Отель «Плаза», 15.00.

20 октября. Кинопоказ

На этой неделе покажут еще один культовый фильм режиссера Стэнли Кубрика, ставший классикой жанра, — «Заводной апельсин» (1971) , снятый по мотивам одноименного романа-антиутопии Энтони Берджесса. Главную роль сыграл британский актер Малкольм Макдауэлл. Фильм на английском языке с английскими субтитрами.

SomeWhere Bistro, 20.00.

24 октября. Бизнес-встреча

В Бишкеке выступят два топ-спикера: Асем Кузенбаева с мастер-классом «Как стать лидирующей компанией на рынке и войти в топ-3» и Анна Осипова — «Где привлечь инвестиции в бизнес, оценить свой проект и представить его инвестору». Подробнее

«Асанбай-центр», 13.30.

Для детей

19 октября. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

19 октября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

20 октября. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

20 октября. Мастер-класс для детей

Состоится мастер-класс по смешанной технике для детей от четырех лет и старше. Преподаватель — Ольга Дунганова. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 12.00.

20 октября. Спектакли «Сердитый старик» и «Туулган күн»

Ворчливый и жадный старик из сказки «Сердитый старик», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды они решили наказать своего хозяина.

В сказке «Туулган күн» друзья решили подарить на день рождения Актану песню. Сорока решает рассорить его с друзьями. Но так как дружба была крепка, ее замысел не осуществился.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.