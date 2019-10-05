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Общество

День учителя. В сфере образования занято 9 процентов населения Кыргызстана

По итогам 2018-го в сфере образования республики занято около 9 процентов населения Кыргызстана. Такие данные к Дню учителя приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, из общего числа преподавателей общеобразовательных школ 85 процентов составляют женщины, при этом более 28 процентов из которых занимают должность директора и заместителя директора. Профессиональный уровень педагогического состава достаточно высок. Так, на начало 2018/2019 учебного года из общего числа учителей более 87 процентов имели высшее образование.

Уровень загруженности педагогов в школах остается высоким. На одного учителя в общеобразовательных организациях приходится в среднем 16 учеников.
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