Адылбек Касымалиев обещает, что через год в Бишкеке построят 20 новых школ. Об этом глава кабмина сообщил, выступая перед педагогами по случаю Дня учителя.

В Бишкеке через год появятся 20 новых школ, следом построят еще 12, уточнил он.

«Официально заявляю о поручении президента: к сентябрю 2026 года в Бишкеке будет построено 20 новых школ, а в течение 2026–2027 годов — еще 12. В Оше будет построено 10 школ, в Манасе — 6», — сказал глава кабмина.

Он добавил, что школьники, особенно младших классов, смогут учиться ближе к дому.