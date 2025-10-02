19:29
Общество

В Бишкеке отпраздновали День учителя

В Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Об этом сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

В рамках праздника мэр Айбек Джунушалиев наградил победителей конкурса «Лучший учитель года – 2025». Обладатели первых мест получили сертификаты на 100 тысяч сомов, вторых — на 80 тысяч, третьих — на 60 тысяч.

В своем выступлении глава города отметил достижения в сфере образования за последние три года. По его словам, в столице построено 9 школ, 15 дополнительных учебных корпусов и 23 детских сада. Только в 2025 году на капитальный ремонт и развитие образовательных учреждений было направлено более 1 миллиарда сомов.

Отдельно Айбек Джунушалиев подчеркнул значимость программы «Депозит молодого учителя», которой уже воспользовались более 300 педагогов.

Праздничный вечер завершился концертом с участием известных артистов и творческих коллективов.

