В Кыргызстане почти 94 тысячи учителей отметят профессиональный праздник

5 октября в Кыргызстане отмечается День работников образования. Как сообщили в Национальном статистическом комитете, в 2024 году в сфере образования работало 10 процентов от общей численности занятого населения страны.

Сегодня в республике работает около 5 тысяч образовательных организаций. Более 131 тысячи педагогов обучают свыше 2 миллионов воспитанников, школьников и студентов.

На начало 2024/2025 учебного года в Кыргызстане действовало 2 тысячи 394 школы. В них трудятся около 94 тысяч учителей, из них свыше 33 тысяч — в городах и более 60 тысяч — в сельской местности.

Большинство школьных педагогов составляют женщины — 87 процентов. При этом только 8 процентов занимают должности директоров и их заместителей. Почти 87 процентов учителей имеют высшее образование. В среднем на одного педагога приходится 16 учеников: в городах — 20, в селах — 15.

Каждый пятый студент вузов выбрал педагогическую специальность. В прошлом учебном году вузы республики выпустили более 8 тысяч будущих учителей.