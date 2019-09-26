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Общество

Фильм «Аврора». Про темные стороны человека и ночь перед рассветом

Накануне в Бишкеке состоялся предпоказ фильма режиссера Бекзата Пирматова «Аврора», выдвинутого от Кыргызстана на соискание премии Американской академии искусств и наук «Оскар». Сегодня кинолента выходит в прокат во всех кинотеатрах КР.

Фильм захватывает с первых же кадров. Сначала кажется, будто это абсурдная комедия с черным юмором, стрельбой и шутками про коноплю. Но затем сюжет круто закручивается, захватывает внимание зрителя и держит до самого последнего кадра. Титры. И тебе хочется перемотать и посмотреть все сначала, вновь кадр за кадром, чтобы убедиться: не пропустил ли важную деталь.

События в фильме разворачиваются в санатории на берегу Иссык-Куля. Это истории разных людей, с разной судьбой и разными взглядами. Единственное, что их объединяет, — это место и время.

«Аврора» — это еще и женщина. Женщина, объединяющая в себя всех женщин. И загипнотизированную уборщицу, и деревенскую искательницу приключений на одно место, и восточную эмансипе, и прекрасную девственницу и ВГИКовскую «штучку», и блондинку, и брюнетку, и богиню зари — все это один женский образ. Образ дивный, непредсказуемый. Образ — фениксом исчезающий в солнечном осеннем огне Иссык-Куля. Образ гранд-дамы всех санаториев», — написала о фильме кинокритик Юлия Устюгова-Ломова.

«Оскар» — для «Авроры» не первое испытание. Фильм уже участвовал в нескольких международных конкурсах и фестивалях и получил много положительных отзывов от зарубежных кинокритиков.

Как рассказал перед началом показа Бекзат Пирматов, мировая премьера его фильма состоялась год назад в Пусане (Южная Корея). Там картину признали одной из лучших и отобрали в десятку из 2 тысяч работ со всего мира. «Аврора» участвовала в основном конкурсе «Новые Веяния» главного азиатского кинофестиваля BIFF.

Фильм также включен в конкурсные программы крупнейших международных кинофестивалей: TIIF (Тромсе, Норвегия); Black Movie (Женева, Швейцария), «Евразия» (Астана, Казахстан). «Аврора» получила приз за лучшую режиссерскую работу в международном кинофестивале «Серебряный Акбузат» (Уфа, Россия).

Уже после показа к молодому режиссеру подошел мэтр отечественного кинематографа Болот Шамшиев. Он отметил, что фильм ему понравился. И сравнил Бекзата Пирматова с выдающимися режиссерами и сценаристами — Альфредом Хичкоком и Стэнли Кубриком. Именно такие ассоциации у заслуженного кыргызского деятеля кино возникли после просмотра.

Зрителей поразили великолепные операторская работа, во всей красе показавшая красоты Иссык-Куля, и нынешнее состояние санатория «Аврора», которое, по задумке авторов, не менялось с 1983 года. Неожиданно увидеть в кадре ведущего программы «Арноо концерт» на ОТРК Бактыбека Мамытова и доктора Женишбека Назаралиева. Их игра ничем не уступала профессионалам. Остальные роли исполнили — Марат Амир, Альбина Имашова, Болот Тентимишев, Дина Джейкоб, Жылдызбек Касейнов, Кумар Жалилов и другие.
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