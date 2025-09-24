15:13
Агент 024

Отдыхающие в санатории «Иссык-Куль Аврора» жалуются на мусор и пасущийся скот

Отдыхающие в санатории «Иссык-Куль Аврора» снова жалуются на мусор и заброшенность территории. Они также сообщили, что по центру отдыха пасется скот.

«Приехали поправить здоровье. Привезли пожилых родителей. Но если раньше «Аврора» доставляла только удовольствие, то сейчас сплошное разочарование. Территория не ухожена, на побережье мусор, который не убирают по несколько дней. Теперь еще скот пасут в садах санатория. Администрация не торопится решать проблемы, чтобы гостям было комфортно», — написал в редакцию читатель.

Отметим, что это не первая жалоба гостей центра отдыха. Ранее читатели сообщали о бардаке и хаосе. А администрация «Авроры» заверяла, что все у них хорошо.

